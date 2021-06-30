الأربعاء 30 يونيو 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

التحفظ على أموال حسن راتب ومنعه من التصرف فيها

حسن راتب
حسن راتب

أمرت محكمة الاستئناف بالتحفظ على أموال رجل الأعمال حسن راتب، ومنعه مؤقتًا من التصرف في أمواله الشخصية، سواء كانت أموالًا نقدية أو سائلة، أو منقولة أو أسهمًا أو سندات أو صكوكًا أو خزائن أو ودائع مملوكة لهم بالبنوك.

وجاء قرار المحكمة بمنع حسن راتب من التصرف في أمواله العقارية الشخصية بالبيع أو التنازل أو الرهن أو ترتيب أي حقوق شخصية أو عينية عليها بجميع البنوك العاملة داخل مصر.

وكشفت جهات التحقيق عن وجود خلافات مادية بين حسن راتب وعلاء حسانين قبل القبض عليهم، حيث تبين في التحقيقات مقاضاة علاء حسانين لحسن راتب بشيكات بنكية، ووجود خلافات مادية بينهما جراء تمويل رجل الأعمال حسن راتب البرلماني السابق علاء حسانين وعصابته للتنقيب عن الآثار.

وفي التحقيقات أنكر المتهم حسن راتب معرفته بهم، قائلا: «لا أعلم شيئًا عن هذه  العمليات، ولا أعطي أموالا  لأحد». وعن علاقته بالمتهم الأول علاء حسانين، كشف عن أنه تعرف عليه فى إحدى جلسات الذكر وحب الرسول الكريم.

وألقت أجهزة الأمن القبض على حسن راتب، تنفيذًا لقرار النيابة العامة بضبطه، بعدما كشفت التحقيقات التى تجريها سلطات التحقيق مع البرلمانى السابق علاء حسانين، أن راتب متهم بتمويل علاء حسانين فى عمليات التنقيب عن الآثار.

وكشفت تحقيقات النيابة عن عمليات تمويل بملايين الجنيهات قدمها حسن راتب لعصابة علاء حسانين وشقيقه فى التنقيب عن الآثار.

 

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