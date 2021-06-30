والد حسام حبيب يؤكد صحة التسجيل المنسوب له ويعتذر وينقلب على نضال الأحمدية

تحدث حسين حبيب، والد الفنان حسام حبيب، من جديد حول مشكلته مع نجله، عبر حساب جديد قام بإنشائه على موقع "إنستجرام" ليتكلم عن أزمة تسريب التسجيل الصوتي المسرب له، ويتحدث فيه عن علاقة ابنه حسام بالفنانة شيرين عبدالوهاب، وأنه متحكم في كل أموالها.

وكتب: "أنا بشكر الإعلامية نضال الأحمدية إنها ساهمت ولو بطريق غير مباشر في عودة الابن الضال وأخيرًا نطق وأنا فرحت فرحه اللواء بابنه لما نطق في فيلم الدادة دودي في لحظة خسف القمر حسام وانجذب لشمس النجمة زوجته".

وتابع والد حسام حبيب: "وأصبح من المجاذيب ساب مدرسته ورمي كراسته وانشغل بيها ومشاكلها وأعمالها وذهبت نجوميته مع شمس نجوميتها الساطعة واستسلم في ظل هذه النجومية والقبول الإلهي وحب الناس الطاغي لزوجته في عشق لم يحدث من أيام أم كلثوم وهيا تستحقه عن جداره وأصبح من مجاذيب شيرين واهتم بعملها ونسي عمله بس أنا بفكر نجمة مصر والعالم العربي الأولى اللي أنا من عشاق فنها وعدها ليا قبل جوازهم إنها لن تقبل بنجومية أقل منها لزوجها وإن لم يكن أكتر منها كمان".

واستكمل: "وانتي باعترافك إن الراجل ده أعطى ولم يأخذ طوال ثلاثة أعوام ونصف أنا بطالبك بوعدك رجعيه لجمهوره مش أكتر وفرغيه لعمله وكفاية عليه أربع سنوات من الغياب وإن كنت لا أبرئ حسام من هذا الاختفاء لأنه مش معني إنه مهتم بمشاكل عمل زوجته أن يهمل عمله دي حجه البليد الكسول".

واستكمل: "أما عن نفسي ف آسف لكل ما بدر مني وماينفعش واحد في ماكنتي ولاسني ينقاد لألعاب السيدة نضال وهوايتها في تدبير المؤامرات على العموم المسامح كريم وبقولها إن مجرد النشر بدون موافقة الشخص جريمة من جرائم الإنترنت وتصل عقوبتها في مصر لثلاث سنوات سجن بس أنا ها اشتكي في محكمة حسبي الله ونعم الوكيل وأفوض أمرى إلى الله لأني تعودت لما باخد حقي بإيدي ربنا بيديني على قد إيدي ولما بفوضه بيديني على قد إيده هو والمرة الجاية مش عايزينك تتعبي نفسك وتقعدي ستة أشهر في الإعداد إنتِ بس قوليلي وأي خدمة وأي فضائح أخيرا أنا لكل هذه الضجة وكل هذه الآلام التي سبتتها لأقرب الناس ليا بسبب عجوز خرف بحكم السن".