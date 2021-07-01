تعرف على سعر الجنيه السودانى اليوم الخميس 1 يوليو 2021

سعر الجنيه.. تلك هي الكلمات الأكثر بحثا على محرك البحث جوجل لمعرفة سعر الجنيه السوداني مقابل الجنيه المصري وتم اعتماد سعره 28.4620 مقارنة بالسعر السابق 28.4777، متمثلا في انخفاض بما يقرب من (-0.0156) نقطة وبنسبة (-0.05%) مقارنة بسعر الجنيه المصري.

وتستعرض "الدستور" في ذلك التقرير سعر الجنيه السوداني مقابل الجنيه المصري، طبقا للأسعار يوم الأربعاء 30 يونيو2021.

28.3999 جنيه السوداني = 1 جنيه مصري

1 جنيه السوداني = 0.0352 جنيه مصر

تعرف على سعر الجنيه السوداني مقابل الدولار السوداني

ومن الجدير بالذكر أن الدولار السوداني شهد في البنك المركزي للشراء 448.63 جنيه للشراء، و451.99 جنيه للبيع، أما في الأسواق غير الرسمية والاسواق السوداء 465 جنيها.

تعرف على سعر الجنيه السوداني مقابل اليورو الأروبي

أعلن البنك المركزي سعر صرف الجنيه السوداني مقارنة بسعر اليورو اليوم الموافق الخميس 30 يونيو، في البنك بـ 534.84 جنيه للشراء، و538.85 جنيه للبيع، بينما في الأسواق السوداء يعادل 550 جنيها.

تعرف على سعر الجنيه السوداني مقابل الجنيه الاسترليني

وشهد سعر الجنيه الإسترليني في البنك المركزي السوداني 623.10 جنيه لعملية الشراء و627.77 جنيه لعملية البيع، أما الأسواق غير الرسمية بلغ 460 جنيها.

تعرف على تاريخ البنك السوداني المركزي

ومن الجدير بالذكر أنه تم تدشين وبناء بنك مركزي في السودان لمراقبة العمليات المصرفية، بعد الانفصال عن المملكة المتحدة، والتحكم في تصريف التعاملات المصرفية في السودان، وذلك من خلال تكوين هيئة من الخبراء الثلاثة من المصرف الفيدرالي الأمريكي.

مما ساهم في إصدار قانون خاص بمصرف السودان في عام 1959 م والبدء في العمل به في عام 1960 م كهيئة مستقلة.