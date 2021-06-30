الأربعاء 30 يونيو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ندوة توعوية بجامعة سوهاج عن الإنجازات التنموية في مصر خلال آخر 7 سنوات

جامعة سوهاج
جامعة سوهاج

شهد الدكتور أحمد عزيز عبد المنعم، رئيس جامعة سوهاج، فعاليات الندوة التوعوية التي نظمها اتحاد طلاب الجامعة بالتعاون مع طلاب من أجل مصر، ضمن احتفالات الجامعة بذكرى ٣٠ يونيو بعنوان "الإنجازات التنموية في مصر، بحضور نواب رئيس الجامعة، عمداء الكليات ووكلائها، أعضاء هيئة التدريس، مديري الإدارات بالجامعة وموظفيها وعدد كبير من الطلاب والطالبات.

وفى كلمته قال الدكتور أحمد عزيز، إن ثورة ٣٠ يونيو العظيمة أعادت للهوية المصرية مكانتها، بفضل شجاعة قائدها الرئيس عبد الفتاح السيسى، وبسالة شعبها في مواجهة جماعة إرهابية دبرت لإسقاط أقدم دولة فى التاريخ وتقسيم شعبها، حيث استطاع الشعب المصري استرداد الوطن من يد جماعة الإخوان الإرهابية، وانتشالها من الانهيار والأزمات، التى عصفت بكل مناحى الحياة فى البلاد، موضحاً أنه منذ ثورة 30 يونيو والنجاحات تتوالى على أرض الواقع، ولا أحد ينكر أن مصر شهدت  إنجازات ومشاريع عملاقة أبهرت الجميع، من مشاريع الإسكان إلى الطرق والمشروعات القومية الكبرى، كحفر قناة السويس الجديدة، وإنشاء العاصمة الإدارية، والعديد من المصانع التى وفرت فرص عمل جديدة للشباب، إلى جانب تطوير البنية التحتية فى قري ومحافظات الجمهورية، وكذلك القضاء على العشوائيات، وقوائم الانتظار، وتطوير نظام التأمين الشامل، وغيرها من الإنجازات التى ساهمت فى إعادة نهضة الدولة ودفع عجلة التنمية في كافة المجالات.

وأوضح عزيز أنه على مستوى المحافظة والجامعة فقد حظيتا باهتمام كبير بعدما كانت محافظات الصعيد مهمشة ومهملة، حيث تم إنشاء عدد من المشروعات الصناعية والتجارية، وكذلك تطوير شبكات الطرق، إنشاء وترميم وتطوير المدارس، إلى جانب مشروعات البنية التحتية بالقرى من كهرباء ومياه وصرف صحي، وأيضاً المبادرات الصحية ومبادرة "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري، والتى استهدفت ١٨٨ قرية بسوهاج، مضيفا أن الجامعة حظيت أيضاً بجانب هائل من التطوير حيث تخصص أكثر من ٣ مليار جنيه للإنشاءات الجديدة منها، المستشفى الجامعي بمقر الجامعة الجديد، مستشفى الطوارئ الجاري إنشاؤه داخل المستشفى الجامعي القديم، مبنى معامل كلية الطب، مباني الجامعة الجديدة مثل مبنى كليات الحقوق، الطفولة المبكرة، التربية الرياضية، علوم ١ و٢، طب الأسنان، مبنى الفصول، مبنى الإدارة المركزية، الإدارة الهندسية، مبنى الإسكان الطلابي، إدارة السيارات، كما سيتم إنشاء محطة مياه خاصة بالجامعة، مجمع الملاعب الرياضية، كلية الدراسات العليا للبحوث البيئية بأرض الجامعة بمحافظة البحر الأحمر.

فى السياق ذاته، وجه الدكتور حسان النعماني، نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، ورئيس اتحاد طلاب من أجل مصر، تحية حب وتقدير لطلاب الجامعة وخاصة اتحاد الطلاب، وطلاب من أجل مصر، معبراً عن فخره بهم، لما تلمسه من نزعة وطنية وانتماء كبير للدولة وإصرار علي وضع مصر في مصاف الدول المتقدمة، لتحقيق مسعى الرئيس السيسي في إستكمال بناء مصر الذي بدئه محمد علي منذ مئات السنين، كما تقدم بالشكر لكل من ساهم في تنظيم الاحتفالية بدءاً من اتحاد طلاب الجامعة وطلاب من أجل مصر وإدارة رعاية الشباب المركزية، وفي نهاية الاحتفال قام الدكتور حسان النعماني بتقديم درع الجامعة للدكتور أحمد عزيز تكريماً له، ثم كرم رئيس الجامعة الدكتور النعماني، والدكتور مصطفى عبدالخالق، الدكتور عمر الحادي نائب رئيس طلاب من أجل مصر.

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