الأربعاء 30 يونيو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

السيطرة على حريق هائل بمخزن كيماويات بالمحلة فى الغربية

حريق هائل بمخزن
حريق هائل بمخزن كيماويات بالمحلة

شب حريق هائل داخل مخزن مواد كيمائية، أسفر عن اشتعال النيران فى عقار بالكامل مكون من  5 طوابق الكائن بالطابق الأول، دون وقوع إصابات منطقة أبوراضي التابعة لدائرة أول المحلة الكبرى.

وتلقى اللواء هاني مدحت، مدير أمن الغربية، إخطارًا من مأمور قسم أول المحلة الكبرى، باشتعال النيران فى عقار مكون من 5 طوابق بسبب حريق فى مخزن مواد كيماوية بالطابق الأول.

وتم الدفع بسيارات الحماية المدنية إلى مكان البلاغ، وتبين أن الحريق شب فى مخزن مواد كيمائية سريعة الاشتعال، وأكد شهود العيان أنه أدى إلى تفحم العمارة بالكاملة، واستطاع أهالي المنطقة إنقاذ سكان العمارة دون وقوع خسائر بشرية.

- البحث الجنائي يعاين موقع الحريق لتحديد سبب اندلاعه

 

وجرى السيطرة على ألسنة النيران قبل امتدادها إلى العقارات المجاورة، وجار معاينة البحث الجنائي لمكان الحادث لتحديد أسباب الحريق من وجود شبهة جنائية من عدمه.
 

السيطرة على حريق هائل بمصنع كيماويات بالمحلة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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