فلسطين تسجل 20 إصابة جديدة بسلالة دلتا المتحورة

ذكرت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، اليوم الأربعاء، أنه تم تسجيل 20 إصابة جديدة بسلالة "دلتا" المتحورة من "كورونا"؛ ما يرفع إجمالي الإصابات المكتشفة إلى 22 إصابة.

وقالت الكيلة- في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"- إن الإصابات المكتشفة توزعت في محافظات "رام الله والبيرة، أريحا والأغوار، طولكرم، الخليل، نابلس، سلفيت، وقلقيلية، إضافة إلى ضواحي القدس"، داعية الفلسطينيين لسرعة التسجيل في المنصة الإلكترونية لحجز مواعيد تلقي لقاح "كورونا"، والحد من السفر إلى الخارج إلا في حالات الضرورة القصوى.

كورونا حول العالم

وأظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم تجاوز 8. 181 مليون حتى صباح اليوم الأربعاء، فيما تجاوز عدد جرعات اللقاحات المعطاة حول العالم الثلاثة مليارات جرعة.

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، عند الساعة 07:00 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 181 مليونا و813 ألف حالة.

كما أظهرت البيانات أن إجمالي الوفيات ارتفع لثلاثة ملايين و938 ألف حالة.

وفيما يتعلق بإعطاء اللقاحات، كشفت البيانات المجمعة لوكالة "بلومبرج" للأنباء عن إعطاء ثلاثة مليارات و15 مليون جرعة من اللقاحات المضادة للفيروس حول العالم.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة والأرجنتين وإيطاليا وكولومبيا وإسبانيا وألمانيا وإيران وبولندا والمكسيك.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، يليها الاتحاد الأوروبي ثم الهند والولايات المتحدة والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك واليابان.

ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.