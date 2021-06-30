35 عنوانًا جديدًا للثقافة الليبية في معرض القاهرة الدولي للكتاب

تشارك دولة ليبيا في معرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته الـ ٥٢، بجناح مميز في العالم الحالي.

وتقدم الثقافة الليبية في الجناح ما يقرب من ٣٥ عنوان جديد لم يتم عرضهم من قبل في أي معرض سابق.

وأعربت مبروكة توجي عتمان وزيرة الثقافة الليبية، التي شاركت في افتتاح المعرض، عن سعادتها بهذا الحدث الكبير، مؤكده على أن معرض الكتاب المصري يعد من أهم معارض الكتب في العالم والشرق الأوسط، موضحه أن الثقافة بشكل عام تلعب دور مهم في تقارب الشعوب، وإقامة العديد من العلاقات المختلفة.

وكان قد افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، يرافقه الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، والدكتور هيثم الحاج، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، فعاليات الدورة الثانية والخمسين لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، والتي تقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تحت شعار "في القراءة حياة"، بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات، خلال الفترة من 30 يونيو حتى 15 يوليو 2021.

كما حضر الافتتاح "مايا جويكوفيتش"، نائبة رئيس الوزراء وزيرة الثقافة والإعلام الصربية، ومبروكة توجي عتمان وزيرة الثقافة الليبية، وعدد من السفراء لدى القاهرة، إلى جانب عدد كبير من المسئولين، والمثقفين، والإعلاميين، والكُتاب، والصحفيين المصريين.

واستهل رئيس الوزراء جولته بالمعرض، بالتأكيد أن الدولة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تشهد حراكا ثقافيا غير مسبوق يتمثل في الجهود المبذولة لإثراء كافة مناحي الحياة الثقافية على مستوى الجمهورية، إيماناً من الدولة والقيادة السياسية بالدور المهم الذي تقوم به الثقافة، باعتبارها إحدى الآليات الفاعلة في تشكيل الوعي وبناء الإنسان ومواجهة الأفكار المتطرفة.

كما تفقد رئيس الوزراء ومرافقوه الجناح الخاص بالهيئات التابعة لوزارة الثقافة، والتي شملت الهيئة العامة لقصور الثقافة، والمجلس الأعلى للثقافة، ودار الكتب والوثائق القومية، والمركز القومي لثقافة الطفل، وأكاديمية الفنون، والمركز القومي للترجمة، وصندوق التنمية الثقافية.

وتوجه رئيس الوزراء ومرافقوه إلى تفقد جناح وزارة الداخلية، والذي يضم عددًا من المعروضات المتنوعة أثنى عليها الدكتور مصطفى مدبولي، وكذا جناح وزارة التربية والتعليم، والذي يضم عرضا عن التحول الرقمي لمنظومة التعليم المصرية، ثم تفقد جناح مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لرئاسة مجلس الوزراء، حيث شرح أسامة الجوهري، مساعد رئيس الوزراء والقائم بأعمال رئيس المركز، عرضا حول جهود المركز، والأنشطة، والإصدارات الخاصة به، والتي تُسهم في دعم صانع القرار والمسئولين وتمدهم بالمعلومات والدراسات اللازمة.

كما تفقدوا عدة أجنحة أخرى منها جناح الهيئة العامة المصرية للكتاب، والذي يضم استعراضا للبوابة الإلكترونية التي تم تجهيزها لحجز التذاكر، كما أنها تتيح لأي زائر من خارج المعرض تفقد أجنحته، والتجول بأرجائه "افتراضيا".

كما تفقد الدكتور مدبولي أجنحة كل من معرض إصدارات كتاب الطفل، والمؤسسات الصحفية القومية، وهيئة الشارقة للكتاب، بالإضافة إلى تفقد عدد من الأجنحة الأخرى، مشيدا بهذا التنوع الكبير في المعروضات، والتي تعبر عن ثراء الفكر والإبداع للمشاركين في المعرض، إلى جانب تفقد المعروضات والمنتجات اليدوية لمدينة حلايب وشلاتين، مشيدا بهذه المنتجات المتقنة بأيدٍ مبدعة تعبر بوضوح عن طبيعة البيئة المتأصلة للمدينة.

وتشهد الدورة الحالية للمعرض مشاركة 1218 ناشرًا مصرياً وعربياً وأجنبياً من 25 دولة، كما تتضمن إطلاق مبادرة "ثقافتك كتابك"، إلى جانب إطلاق المنصة الإلكترونية لأول مرة، وبها أول معرض كتاب افتراضي موازٍ بتقنية "D 3"، كما سيتم إطلاق جميع الفعاليات والأنشطة افتراضياً على المنصة حفاظًاً على السلامة والصحة العامة للجمهور.

تجدر الإشارة إلى أن معرض هذا العام يقام على مساحة 80 ألف متر مربع، ويبلغ عدد الأجنحة به 756 جناحاً، تضم 823 دار نشر، حيث يبلغ عدد الناشرين المصريين (نشر عام) 344 دار نشر، وعدد الناشرين المصريين (كتاب أجنبي) 40 ناشراً، وعدد الناشرين المصريين (كتاب الأطفال) 47 دار نشر، وعدد الناشرين المصريين (وسائل تعليمية) 27 دار نشر، وعدد الناشرين المصريين (كتاب إسلامي وتراث) 98 دار نشر، وعدد مكتبات سور الأزبكية 49 مكتبة، وعدد الناشرين (كتاب صوتي) 1.

كما يشارك في المعرض من ذوي القدرات الخاصة 5 أفراد، و11 ناشراً لمبادرة وزارة "ثقافتك كتابك"، كما يشارك في المعرض هذا العام 25 دولة من مختلف قارات العالم، ويشمل المعرض فعاليات مهمة وبارزة في البرنامج الثقافي في سبعة مسارات.