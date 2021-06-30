«تضامن بورسعيد»: 10 الآف جنيه دعمًا لخريجي الجامعات والمعاهد العليا

أعلنت الدكتورة سوسن حبيش وكيل وزارة التضامن الإجتماعي، أن المديرية عقدت اليوم الخميس لقاء مع خريجي الجامعات والمعاهد العليا، وذلك بحضور الهيئة العامة لتعليم الكبار ونائب مدير فرع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومكلفات الخدمة العامة .

وأكدت حبيش، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن اللقاء يأتي في إطار تشجيع الشباب علي القيام بعمل مشروعات منتجة، وتوفير فرص عمل في إطار مبادرة حياة كريمة والتي تأتي تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقالت "الدكتورة سوسن حبيش"، أن المشروع يأتي بالتزامن مع التطور المجتمعي والمشاركة المجتمعية التي يقوم بها اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، وتهدف الي دفع الشباب للعمل والإنتاج.

وأشارت "وكيل وزارة التضامن، أن جهاز تنمية المشروعات الصغيرة سوف يوفر 10 آلاف جنيهاً، على أن تقوم مديرية التضامن بدعم المشروعات، ومساندة الشباب، من أجل توفير مستقبل أفضل.

وكان قد التقى اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأربعاء، المهندسة إحسان بورما مدير عام مديرية الطرق والنقل ببورسعيد، والمهندسة ابتسام القشاوي مستشار الطرق بديوان عام المحافظة، وذلك لمتابعة سير العمل وآخر التطورات بعدد من المشروعات الخاصة بمديرية الطرق ببورسعيد.

واستعرض اللواء عادل الغضبان، الأعمال الجارية حاليا بعدد من مشروعات مديرية الطرق، والتى تتضمن تطوير ورفع كفاءة عدد من الطرق والميادين والشوارع الفرعية والرئيسية ببورسعيد، فى إطار الطفرة الشاملة لتطوير الطرق والميادين بمحافظة بورسعيد، حيث تناول الاجتماع مستجدات العمل فى مشروعات تطوير الطرق بحى الجنوب وحى الضواحى على راس المشروعات الجارى تنفيذها .

وأكد المحافظ، أنه جارى الانتهاء من الأعمال القائمة الخاصة بتطوير الطرق الحيوية بالمحافظة، وذلك طبقا لمخطط المحافظة للارتقاء وإعادة تطوير الطرق الرئيسية والفرعية بما يتناسب مع طبيعة بورسعيد الحضارية، ولتحقيق السيولة المرورية والانسيابية فى مختلف الطرق بالمحافظة.