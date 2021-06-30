الأربعاء 30 يونيو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

المترو: تحرير محاضر لغير الملتزمين بارتداء الكمامة

محاضر لغير الملتزمين
محاضر لغير الملتزمين بارتداء الكمامة

قال أحمد عبد الهادى المتحدث الرسمي باسم الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مرفق متروالأنفاق، إن هناك حملات تفتيش على ارتداء الكمامة داخل محطات المترو بالخطين الأول والثاني. 

وأضاف "عبد الهادى" فى تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن هناك متابعة باستمرار لالتزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وأشار المتحدث الرسمي لشركة المترو، إلى تحرير محاضر يومية للمخالفين وذلك لضمان التزامهم بالكمامة والالتزام بالإجراءات الاحترازية، خاصة أن شركة  المترو تقوم بكافة الإجراءات الاحترازية من جانبها.

المترو الاجراءات الاحترازية فيرس كورونا الكمامة تنفيذ

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