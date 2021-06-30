أمين التعاون الخليجي يستقبل قائد القوات البحرية بالقيادة المركزية الأميركية

استقبل الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف اليوم الأربعاء، قائد القوات البحرية بالقيادة المركزية للولايات المتحدة قائد الأسطول الخامس الفريق بحري تشارلز برادفورد كوبر، والوفد المرافق له، وذلك بمقر الأمانة العامة بالرياض.



وأكد الجانبان أهمية تعزيز التعاون في مجال الأمن البحري الذي يأتي في إطار الشراكة الاستراتيجية القائمة بين مجلس التعاون والولايات المتحدة الأميركية.



وجرى خلال الاجتماع مناقشة مجالات التعاون المشتركة بين الجانبين وأهمية تعزيز أمن الممرات المائية وضمان حرية وسلامة وحركة الملاحة في منطقة الخليج العربي.

وكان قد دعا وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي، يوم الأربعاء، لضرورة مشاركة دول المجلس في أية محادثات تتعلق ببرنامج إيران النووي.

وشدد مجلس التعاون الخليجي، على ضرورة أن تأخذ المحادثات الرامية إلى إحياء الاتفاق النووي مع طهران في الاعتبار، البرنامج الصاروخي الباليستي الإيراني.

وأكد وزير خارجية البحرين عبد اللطيف الزياني، أن القمة الخليجية التي عقدت في مدينة العلا السعودية العام الماضي، مثلت خطوة مهمة على طريق التضامن الخليجي.

اجتماعات روما ضد داعش

وفي سياق متصل، احتضنت‭ ‬العاصمة‭ ‬الإيطالية‭ ‬روما‭ ‬مؤخرًا‭ ‬اجتماعًا‭ ‬لوزراء‭ ‬خارجية‭ ‬الدول‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬التحالف‭ ‬الدولي‭ ‬لمكافحة‭ ‬‮«‬داعش‮»‬‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم،‭ ‬والذي‭ ‬يضم‭ ‬83‭ ‬دولة،‭ ‬وانضمت‭ ‬إليه‭ ‬أيضا‭ ‬إفريقيا‭ ‬الوسطى‭ ‬وموريتانيا‭ ‬في‭ ‬الاجتماع‭ ‬الأخير.

‬وقد‭ ‬حث‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الأمريكي‭ ‬أنتوني‭ ‬بلينكن‭ ‬حلفاء‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬على‭ ‬استعادة‭ ‬مواطنيهم‭ ‬الموقوفين‭ ‬في‭ ‬الخارج‭ ‬بعدما‭ ‬حاربوا‭ ‬في‭ ‬صفوف‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش الارهابي ‬وثمة‭ ‬عشرة‭ ‬آلاف‭ ‬مقاتل‭ ‬من‭ ‬‮«‬داعش‮»‬‭ ‬معتقلون‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬سوريا‭ ‬لدى‭ ‬الفصائل‭ ‬الكردية‭ ‬المتحالفة‭ ‬مع‭ ‬الدول‭ ‬الغربية.

‭ ‬وأكد‭ ‬بلينكن‭: ‬‮«‬أن‭ ‬هذا‭ ‬الوضع‭ ‬لا‭ ‬يحتمل‭ ‬ولا‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يستمر‭ ‬إلى‭ ‬ما‭ ‬لا‭ ‬نهاية‮»‬،‭ ‬وتواصل‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬حث‭ ‬البلدان‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬التحالف‭ ‬على‭ ‬استعادة‭ ‬مواطنيها‭ ‬وإعادة‭ ‬تأهيلهم‭ ‬وحتى‭ ‬ملاحقتهم‭ ‬قضائيًا‭.