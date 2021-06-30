رئيس الحكومة الليبية يلغي الهيئة العامة للكهرباء والطاقة المتجددة

أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبدالحميد الدبيبة، قرارًا يقضي بإلغاء الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة، في البلاد.

وجاء في نص القرار الذي حمل رقم 158 وتداولته الصحف المحلية، اليوم الأربعاء، أنه تلغى الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة المنشأة من قبل الحكومة الليبية (سابقًا) وتؤول جميع أصولها وموجوداتها ومشاريعها للشركة العامة للكهرباء.

وكان الدبيبة في ضوء تفاقم أزمة انقطاع الكهرباء التي تمثل معالجتها إحدى المهام العاجلة للحكومة أجرى أمس زيارة للشركة العامة للكهرباء رفقة عدد من الوزراء، تفقد خلالها سير العمل بالشركة والأسباب التي أدت إلى تردي الخدمات خلال الفترة الماضية.

ووفق بيان صادر عن المكتب الإعلامي للحكومة عبر صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك، فقد شدد الدبيبة خلال لقائه بمقر الشركة بمجلس الإدارة وبعض المهندسين على ضرورة المتابعة اليومية للخطة العاجلة المعتمدة من قبل الحكومة، مؤكدًا أن الحكومة وديوان المحاسبة ومصرف ليبيا المركزي قدمت كافة التسهيلات اللازمة للشركة خاصة خطتها العاجلة.

من جهته، أكد رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء، أن هناك تحسنا خلال الاشهر القادمة بالشبكة وفق الخطة العاجلة المعتمدة في شهر أبريل الماضي.

يشار إلى أنه رغم أن ليبيا تعد من أكبر بلاد العالم الغنية باحتياطات النفط المؤكدة، كما تمتاز بقلة سكانها مقارنة بمساحة البلاد، فإنها تعاني أزمة كبيرة في الكهرباء منذ غرقها في أزمة طويلة الأمد عام 2011، على خلفية الاحتجاجات التي شهدتها البلاد.

ووفق تصريحات مسئولي الشركة العامة للكهرباء، يبلغ عجز الطاقة الكهربائية في ليبيا خلال الشتاء 1000 ميغاواط، ويصل إلى 2500 ميغاواط خلال الصيف؛ حيث تنتج الشركة 5500 ميغاواط، بينما حاجة البلاد لتغطية الاستهلاك تقدر بـ6500 ميغاواط تصل إلى 8000 الف ميغاواط خلال شهور الصيف.

وتعمل في ليبيا 10 محطات لإنتاج الطاقة الكهربائية، إلا أنها لا تقوم بتوليد التيار الكهربائي بالشكل المطلوب، بسبب عدم إجراء الصيانة اللازمة لها.