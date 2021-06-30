أبرزها السكتات الدماغية.. المشي السريع يقضي على الآثار الجانبية للأرق

توصلت دراسة حديثة إلى أن الأشخاص الذين يعانون من الأرق، يمكن أن يعالجوا الأضرار الصحية الناجمة عن قلة النوم إذا ذهبوا في نزهة سريعة كل يوم.

وأوضحت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن قلة النوم ترتبط بمشاكل صحية بما في ذلك السكتة الدماغية وأمراض القلب والسرطان، لكن وجدت الأبحاث أن النشاط المعتدل يبدو أنه "يقضي" على أضرار الأرق، وتابع الباحثون 380 ألف بريطاني في منتصف العمر لمدة 11 عاما ، وراقبوا مستويات التمرين ونوعية النوم وعدد الوفيات.

قلة النوم وعدم ممارسة الرياضة يزيدان من خطر الموت

ووجد العلماء أن قلة النوم وعدم ممارسة الرياضة بشكل مستقل يزيدان من خطر الموت، لكن البالغين الذين ينامون بشكل سيئ يقللون بشكل كبير من خطر الإصابة بالأمراض إذا كانوا نشيطين.

ولفتت الدراسة إلى أنه يتم تعويض الآثار الضارة لسوء النوم إذا قام المشاركون بممارسة 150 دقيقة من التمارين المعتدلة في الأسبوع، وهي الممارسات الموصى بها من منظمة الصحة العالمية - أي ما يعادل 20 دقيقة من المشي السريع أو الركض في اليوم.

وخلال فترة الدراسة ، توفي 15503 مشارك، كانت الوفيات أكثر شيوعًا بين أولئك الذين يعانون من قلة النوم والتمارين الرياضية، وكان المصابون بالأرق غير النشطين أكثر عرضة بنسبة 57 % للوفاة المبكرة من الأشخاص الذين ينامون أصحاء - وكانوا أكثر عرضة بنسبة 67 للوفاة من أمراض القلب و 45 % أكثر عرضة للوفاة من السرطان، و كانت الوفيات لدى من يعانون من قلة النوم والذين مارسوا الرياضة كانت تقارب نفس مستوى وفيات أولئك الذين يتمتعون بنوعية نوم جيدة.

ولا يزال الخبراء غير قادرين على معرفة سبب ارتباط قلة النوم بالمشاكل الصحية ، لكن الأرق مرتبط بالإجهاد المزمن الذي يمكن أن يؤدي إلى التهاب الشرايين ويؤدي إلى قصور القلب، وقد يأكل المصابون بالأرق أيضًا بشكل أقل صحة ويمارسون الرياضة بشكل أقل.