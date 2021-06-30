بدء أعمال رصف وتطوير شوارع الطالبية والهرم بالجيزة

بدأت محافظة الجيزة صباح اليوم الأربعاء، رصف وتطوير عدد من شوارع منطقة الطالبية والهرم وغيرها من الشوارع، وذلك بعد أن كانت تعاني المنطقة من تدهور حالة الشوارع إثر مياه الصرف الصحي وإلقاء المخالفات، وهو ما رحب به الأهالي وأشادوا بأعمال التطوير التي قام بها الحي والجهات المعنية بالأمر.

وكثفت المحافظة أعمالها في شارعي الخليفة والكوثر بإحياء الطالبية والهرم والطريق المتفرع من شارع التجنيد، وذلك ضمن خطة المحافظة لتطوير الطرق والمحاور المرورية ورفع كفاءة الشوارع، بتوجيهات من اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وأشاد العديد من الأهالي بعمليات تطوير الطرق والمحاور المرورية ويقول أيمن عبدالهادي أحد سكان المنطقة إن منذ الصباح الباكر من اليوم الأربعاء وبدأ العمال في أعمال رصف الطريق تحت إشراف عدد من مسئولي الحي والجهات المعنية.

تابع إنه تم تنفيذ طبقة الرصف الرابطة بشارع الخليفة، وهو الواقع بين شارعي الاهرام ومحمد أنور السادات بأعتبارة محور مروري هام، مؤكدا على أن له أهمية كبيرة في المرور ولع العديد من الشوارع المفرعة منه.

ومن جانبه أوضح طاهر عبدالظاهر أحد سكان المنطقة أن أعمال الرصف وتطوير الطرق شملت الشارع المتفرع من طريق التجنيد، حتى طريق الفيوم مروراً بسنترال الرماية ومكتب البريد استعدادا لوضع الطبقة الاولى الاسفلتية لتطوير ذلك المحور المروري الحيوي، مطالبا كافة السكان والأهالي بالحفاظ على أعمال التطوير وعدم إفسادها.

أضاف أحد سكان المنطقة أن أكثر التي تحتاج رصف وتطوير وهي أكثرها حيوية بالمنطقة شارع الكوثر الرابط بين شارعي المريوطية فيصل واللبيني فيصل بقطاع منشأه البكاري بحي الهرم وهي ما بدأت فيها أعمال الرصف وجاري استكمال محافظة الجيزة أعمال تطوير لعددا من المحاور المرورية الأخرى لتقديم خدمات أفضل لمواطنيها، مشيرا لضرورة وضع عقوبات رادعة لمن يفسد أو يخرب أعمال التطوير.

رصف شوارع الهرم

رصف شوارع الهرم

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