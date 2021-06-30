«الداخلية» توجه حملات للتبرع بالدم في الأقصر وبني سويف

واصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، بالتنسيق مع مديريتي أمن "الأقصر، بنى سويف"، بالتنسيق مع قطاع الخدمات الطبية والجهات المختصة تنظيم حملات للتبرع بالدم، وشارك فيها رجال الشرطة بالمديريتين، وذلك بعد اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تنفذها وزارة الداخلية داخل كافة الجهات الشرطية ضمن الخطة المتكاملة المتبعة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وأعرب القائمون على الحملة عن خالص شكرهم وامتنانهم لوزارة الداخلية ولجميع المتبرعين بها على هذا الدور الإنساني الذي يسهم في إنقاذ حياة العديد من المرضى والمصابين.

يأتي ذلك في إطار الدور المجتمعي لأجهزة وزارة الداخلية وحرصها على مد جسور التواصل الاجتماعي من خلال تفعيل المبادرات الإنسانية في شتى المجالات، ولاسيما المساهمة في رعاية المرضى.

نظمت وزارة الداخلية ، اليوم الأربعاء، قافلة طبية تضم كافة التخصصات بالتنسيق مع قطاع الخدمات الطبية بالوزارة لتقديم كافة أوجه الرعاية الطبية للمواطنين، استهدفت عدة قرى بنطاق محافظتي "القليوبية – بورسعيد".

ووزعت أجهزة وزارة الداخلية مساعدات عينية "مواد غذائية متنوعة" بالمجان على المواطنين ، كما تم توقيع الكشف الطبى على عدد من المواطنين وصرف العلاج اللازم لهم بالمجان ، وذلك بعد إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية التى تنفذها وزارة الداخلية داخل كافة الجهات الشرطية ضمن الخطة المتكاملة المتبعة للوقاية من فيروس كورونا المستجد وذلك إستمراراً لتفعيل مبادرة "كلنا واحد.. معك فى قريتك" تحت رعاية رئيس الجمهورية.

كما شارك فى القافلتين عدد من ضباط وضابطات حقوق الإنسان بوزارة الداخلية لتيسير تلبية مطالب أهالى تلك القرى الأمنية والخدمية، ولاقى ذلك قبولاً وإستحساناً من الأهالي ، مُشيدين بجهود الوزارة فى هذا الشأن.

وذلك فى ضوء المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير التجمعات الريفية ورفع كفاءة البنية الأساسية للقرى واستمراراً للدور المجتمعي لوزارة الداخلية الهادف فى أحد محاوره إلى المساهمة فى تقديم كافة أوجه الرعاية الإنسانية والاجتماعية للمواطنين.