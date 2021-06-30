500 جنيه مكافأة إجادة للهيئة المعاونة والعاملين بجامعة طنطا

قرر مجلس جامعة طنطا، برئاسة الدكتور محمود ذكى رئيس الجامعة، اليوم الأربعاء، صرف مكافأة إجادة قدرها 500 جنيه للهيئة المعاونة "المعيدين والمدرسين المساعدين"، والأطباء المقيمين والعاملين بإدارة الجامعة وجميع كلياتها ووحداتها والمدن الجامعية والمستشفيات الجامعية والمستشفى التعليمى العالمى، وكذلك قادة وأفراد الأمن والمنتدبين المتواجدين على رأس العمل.

كما وافق مجلس جامعة طنطا، على صرف 7 أيام لجميع أفراد العمالة غير المنتظمة والمؤقتة وأفراد الأمن المتدربين بالجامعة، بأجر يومي بحد أقصي 250 جنيها.

وأكد رئيس الجامعة، أن تلك المكافأة تأتي في إطار تحفيز العاملين على بذل المزيد من الجهد، بما يعود بالنفع على سير العمل بالجامعة، موضحا أن الجامعة تكافئ دائما العاملين بها على جهدهم الذي يبذلونه من أجل الارتقاء بالجامعة.

وفي سياق آخر، كان الدكتور محمود زكي، رئيس جامعة طنطا، مساء الأحد، حبيبة طارق المعروفة إعلاميًا بـ"فتاة الفستان" برفقة والدها وذلك عقب قراره بإحالة الواقعة للنيابة العامة.

وقال مصدر مسؤول بجامعة طنطا، لـ"الدستور"، إن الدكتور ممدوح المصري، عميد آداب طنطا، استقبل الطالبة عقب انتهاءه من اجتماع رئيس الجامعة، مؤكدًا أن فتاة الفستان توجهت إلى إدارة الجامعة برفقة والدها للقاء رئيس الجامعة لتقديم شكواها بشأن واقعة التنمر التي تعرضت لها مؤخرًا من قبل مراقبتين خارج لجنة الامتحان، كاشفًا أن الطالبة دخلت برفقة والدها ومعها مظروف تحمل سطوره شكواها، حيث استغرقت المقابلة 20 دقيقة حكت فيه طالبة الفستان تفاصيل الواقعة.

وأحال الدكتور محمود زكي، رئيس جامعة طنطا، واقعة التنمر والتحرش بالطالبة التي كانت ترتدي فستانا بكلية الآداب إلى النيابة العامة لاتخاذ ما تراه مناسبًا، فيما أصدرت الجامعة بيانًا رسميًا لإعلان القرار جاء فيه: "تهيب الجامعة بالجميع عدم التطرق للموضوع لحين انتهاء النيابة العامة من التحقيق واستبيان الحقائق كاملة".

وكانت حبيبة طارق، الطالبة بكلية الآداب جامعة طنطا، قد كتبت على صفحتها بــ"فيسبوك" قائلة: "كنت ذاهبة إلى الامتحان ودخلت إلى لجنتي وعندما أديت الامتحان خرجت لاستلام بطاقتي، فسألني مراقب الامتحان.. أنت مسلمة أم مسيحية؟ فتعجبت من السؤال جدًا، ونظر إلي نظرة غريبة وقالي خلاص خلاص.. وعندما خرجت وجدت 2 من المراقبين نساء واحدة جذبت الثانية إليها لكي تقول لها.. تعالي شوفي لابسة إيه".