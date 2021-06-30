بداية من غد.. زيادة المعاشات 13% تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي

يسعى الرئيس عبد الفتاح السيسي، جاهدا لتوفير كل سبل الأمان لكبار السن وأصحاب المعاشات، فهم يحتلون النصيب الأكبر من اهتمام الرئيس لتوفير حياة كريمة لهم وضمان مستوي معيشي يليق بهم، ويأتي شهر يوليو حاملا معه البشرة السارة لأصحاب المعاشات خاصة مع الزيادة السنوية التي تقدمها الحكومة لهم، وفقا لتوجيهات الرئيس لمواجهة ارتفاع معدلات التضخم من عام لآخر.

- 10.5مليون شخص يستفيدون من زيادة المعاشات



و تبدأ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، غدا الخميس، صرف معاشات شهر يوليو بالزيادة الجديدة 13% لتعوض نسبة الـ5% الخاصة بالتضخم، و تصل تكلفة زيادة المعاشات إلى31 مليار جنيه، وتصل إجمالي المعاشات التي سيتم صرفها في العام المالي 2021- 2022 حوالي 282 مليار جنيه، كما يصل عدد المستفيدين من زيادة المعاشات لحوالي 10.5مليون صاحب معا.

وقال اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للمعاشات، في تصريحات لـ الدستور"، أنه يتم بدء عمل دراسات نسبة الزيادة فى شهر يناير ، لتوضيح الإمكانيات، والنظام المالي، حتى يتم معرفة الزيادة التي سيتم تحديدها، وتحديد معدل التضخم الذى حدث العام الماضي، مؤكدا أنه لا توجد اكثر من زيادة للمعاشات فى العام بنسبة لا تقل عن معدل التضخم.

- الزيادة تتراوح ما بين 130 وحتى 1053 جنيها

و تصل الزيادة ما بين 130 وحتى 1053 جنيها، فإن من يتقاضى معاش 1000 جنيه، تصل قيمة الزيادة 130 جنيها، ومن يتقاضى 2000 جنيه، فإن قيمة الزيادة تُقدر بنحو 260 جنيها، فيما يصل زيادة من يتقاضى مبلغ 3000 جنيه، 390 جنيها، ومن يتقاضى 4000 جنيه، فإن قيمة الزيادة 520 جنيها، اما من يتقاضى 5000 جنيه، فإن قيمة الزيادة 650 جنيها، وتصل نسبة زيادة من يتقاضى 6000 جنيه، 780 جنيها، ومن يتقاضى راتب 7000 جنيه، فإن قيمة الزيادة تصل لنحو 910 جنيها، فيما يحصل من يتقاضى 8000 جنيه فيما أعلى، 1053 جنيها زيادة.