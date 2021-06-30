تسبب في مصرع فتاة وإصابة أخرى.. ضبط أحد مقيمي «حفلة الطفايات» بميت غمر

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الدقهلية من ضبط "نقاش" وذلك بعدما تسبب في إصابة طالبتين، ومصرع إحداهما متأثرة بإصابتها وذلك أثناء قيامه باللهو بطفاية حريق ابتهاجا بحفل عرس بقرية أتميدة مركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية، وذلك نتيجة فتح محبس الهواء ما أدى إلى انطلاق الطفاية في الهواء بشكل يشبه المقذوفات، واصطدمت بهما أثناء تواجدهما بشرفة الطابق الأرضي بمنزل إحدى صديقاتهما بذات القرية.



وكان اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارا من اللواء مصطفي كمال، مدير أمن الدقهلية، يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة ميت غمر من مستشفى ميت غمر العام بوصول كلا من "نور وليد عوض أحمد " 17 عاما، طالبة، و"ميادة إيهاب مصطفى المرسى " 20 عاما، طالبة، ومقيمتان بقرية " أتميدة " دائرة المركز مصابتان بكسر بقاع الجمجمة وارتشاح بالمخ.



و بإنتقال الضباط الى مكان البلاغ والفحص وسؤال كل من شاهد الواقعة المدعوة "إيمان على أحمد الباجوری " 20 عاما، ربة منزل ووالد الأولى المدعو "وليد عوض أحمد محمد " 41 عاما، مدرس، ووالدة الثانية المدعوة "عبير عمر عمر البسة " 46 عاما، مدرسة، ويقيمون بذات القرية قرروا بأنه أثناء تواجد المصابتين بشرفة الطابق الأرضي بمنزل إحدى صديقاتهما بذات القريةوحال مرور إحدى سيارات حفل عرس وقيام المدعو "السعيد عادل لبيب زلمة" 20 عاما، نقاش، ومقيم بذات القرية باللهو بطفاية حريق ابتهاجا بحفل العرس ونتيجة فتح محبس الهواء تتطايرت الطفاية منه واصطدمت بالمذكورتين، مما أدى إلى حدوث إصابتهما، وفي وقت لاحق أخطرت المستشفى بوفاة المصابة الثانية متأثرة بإصابتها.



وبتقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة أمكن ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة دون قصد منه، وبإرشاده تم ضبط طفاية الحريق وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2021/12562 جنح مركز ميت غمر ، وجاري العرض على النيابة العامة .