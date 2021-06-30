وكيل «الشيوخ»: 30 يونيو حافظت على الهوية وكانت لحظة إنقاذ وطني حاسمة

قالت فيبي فوزي، وكيل مجلس الشيوخ، إنه عند التحدث عن 30 يونيو يجب أن يبدأ من فكرة الجمهورية الثانية أو الجمهورية الجديدة التي أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي قيامها قبل أشهر قليلة؛ لأن البذور الحقيقية لهذه الجمهورية تم غرسها يوم الثلاثين من يونيو 2013 وما نعيشه الآن ليس إلا ثمرة هذا الغرس الذي أنتج ملامح مختلفة لكل أوجه الحياة في مصر .

وأكدت وكيل مجلس الشيوخ أن ثورة 30 يونيو كانت الأنجح بين كل أشكال الحراك السياسي والشعبي في مصر، مؤكدة أن أجندة من خرجوا يومها بالملايين قد تحققت بالكامل على كافة الأصعدة .

أشارت فوزى إلى أن مؤسسات الدولة بعد أن كانت قد غابت أو اُريدَ لها أن تغيب تم استعادتها بكل تجلياتها سواء في مؤسسة عسكرية قوية تعمل وفق أحدث المنظومات البرية والبحرية والجوية أو شرطة فاعلة تفرض هيبة الدولة و تحقق للمواطن الأمن والاستقرار أو مؤسسة قضائية تتميز بالحيادية والنزاهة وتنفذ إجراءات العدالة الناجزة.

أكدت أن ثورة الثلاثين من يونيو حافظت على هوية الدولة والمجتمع المصري التي حاولت الجماعة الظلامية اختطافها، وبقيت مصر بعمقها التاريخي والحضاري الممتد من مصر القديمة مروراً بانتمائها العربي والإسلامي والقبطي، مع الحفاظ على دوائر تحركها الأفريقية وشرق المتوسطية، بل وباتت تأخذ موقعها المستحق في صدارة الدول المؤثرة إقليمياً و دولياً .

وتابعت "بالطبع فضلاً عما تحقق في مجالات عدة ، ظهر من خلالها واضحاً انحياز الرئيس عبد الفتاح السيسي لكل فئات المجتمع منذ اليوم الأول لتوليه المسؤولية ، وقد بدأ هذا الانحياز بشكل كبير فيما تم اتخاذه من إجراءات وبرامج لصالح المرأة إقتصاديا و سياسيا واجتماعيا، كما كان للشباب نصيبهم غير المسبوق من الدعم والتمكين، الأمر ذاته لذوي الاحتياجات الخاصة وغير ذلك من الفئات التي كانت مستبعدة من المشاركة لعشرات السنوات الماضية، وهو ما يمكن إدراجه ضمن أجندة أوسع تعتمد فكرة بناء الإنسان المصري وتعزيز قدراته كهدف أولي يتم تحقيقه عبر كل السبل الممكنة ، ما تجسد في مبادرات رئاسية للصحة والتعليم و الثقافة وغيرها .

أشارت وكيل مجلس الشيوخ إلى أنه لا يمكن إغفال المتغيرات النوعية التي حدثت في شكل الحياة لملايين المصريين عبر تنفيذ خطط لتطوير العشوائيات ونقل سكانها إلى مدن نظيفة ومخططة، كذلك انطلاق مبادرة "حياة كريمة" لتحديث الريف، بما لم يحدث ربما على مدار تاريخ مصر الضارب في العمق، وكذلك ما يتم من خطط عملاقة لتطوير وتعزيز البنية التحتية من إعادة رصف آلاف الكيلومترات من الطرق و إقامة مئات الكباري وانشاء المدن الجديدة باعتبارها ظهيرا للمدن القائمة وتلبية لاحتياجات التوسع و التنمية العمرانية ، وفي مقدمة ذلك العاصمة الإدارية الجديدة عاصمة الجمهورية الثانية ، ناهيك عن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي جنب مصر خطر الإفلاس والتحول إلى دولة فاشلة اقتصاديا .

وأكدت فوزى أن الثلاثين من يونيو كان أكثر من مجرد ثورة طالبت بتحقيق أهداف سياسية و اقتصادية واجتماعية ، إذ سيحكم التاريخ أنها كانت بمثابة لحظة الإنقاذ الوطني الحاسمة لكيان الدولة والمجتمع المصري الذي كان على شفا الانهيار والدلوف الى نفق مظلم قد لا يرجع منه ابدا . في هذه المناسبة لا يسعني سوى أن أتقدم بتحية تقدير و إعزاز للقائد و الزعيم الذي امتلك الشجاعة و لم يتقاعس عن اتخاذ اصعب القرارات وسط اصعب التحديات الداخلية و الخارجية ، مستلهما فقط مصلحة بلده و مواطنيه ، ولا نقول له إلا: “تحيا مصر”.