الأربعاء 30 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

بمناسبة ذكري ثورة 30 يونيو

«مستقبل وطن» ينظم قافلة طبية للرمد وعمل النظارات الطبية بالمجان في أسيوط

قافلة طبية علي الرمد
قافلة طبية علي الرمد

نظم حزب مستقبل وطن بأسيوط قافلة طبية،  استهدف خلالها المدن والمراكز لتوقيع الكشف الطبي علي مرضي الرمد وعمل النظارات الطبية بالمجان.


وقال عمرو مهران، عضو هيئة مكتب بحزب مستقبل وطن بمحافظة أسيوط والمشرف علي المبادرة، إنه تم إطلاق المبادرة منذ عدة أيام تزامناً مع الاحتفالات بثورة 30 يونيو، وذلك لخدمة أهالي المحافظة عن طريق توقيع الكشف الطبي علي مرضي الرمد وإجراء الفحوصات اللازمة بالإضافة إلي عمل النظارات الطبية للمواطنين بالمجان.

- القافلة تأتي في دور الحزب المجتمعي ومساعدة الأهالي


وأوضح عضو هيئة مكتب بحزب مستقبل وطن بمحافظة أسيوط ،  إن هذا يأتي في إطار دور الحزب المجتمعي والخدمي لتقديم كافة المساعدات لأهالي المحافظة سواء العلاجية أو الخدمة، مشيرا إلى أن القافلة قامت باستقبال المواطنين وتوقيع الكشف الطبي عليهم من قبل أطباء متخصصين في أمراد الرمد بالإضافة إلي تحديد نوع النظارات الطبية التي يحتاجها المواطن وعمل النظارة بالمجان دون دفع أية رسوم.

- مبادرات مجمتمعية متعددة


وكشف المهندس ياسر عمر أمين حزب مستقبل وطن بأسيوط ووكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب إن أمانة محافظة أسيوط قدمت العديد من المشاركات المجتمعية طوال الفترة الماضية سواء من توفير لقاح كورونا،  ومساعدة المواطنين علي تسجيل بياناتهم لتلقي اللقاح وغيرها من الفعليات المجتمعية.


وأوضح إن الحزب يحرص دائماً علي تقديم المبادرات المجتمعية والخدمية لمساندة الدولة المصرية في الوصول إلي القري والنجوع والفئات الأكثر إحتياجاً وغير القادرين وهذا يأتي للتخفيف عن كاهل المواطن الأسيوطي.


وقال الدكتور علي مهران أمين مساعد الحزب وعضو مجلس الشيوخ إنه عقب انتهاء توقيع الكشف الطبي علي عدد من المواطنين يتم توزيع النظارات الطبية لهم بأحد مقرات الحزب القريبة من محل سكنهم لمتابعة مدي رضائهم عن القافلة وبحث متطلباتهم خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن الحزب لا يألوا جهداً لتوفير كافة الخدمات الممكنة للمواطنين تسهيلاً عليهم.

قافلة طبية علي الرمد

قافلة طبية علي الرمد
قافلة طبية علي الرمد
قافلة طبية علي الرمد
قافلة طبية علي الرمد
قافلة طبية علي الرمد
قافلة طبية علي الرمد
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