السكة الحديد: لجان تفتيش على التذاكر قبل دخول محطات القطارات

قالت مصادر خاصة فى هيئة السكة الحديد، إن هناك لجان للتفتيش على توافر تذاكر السفرمع المواطنين قبل دخول محطات السكة الحديد الرئيسية، وذلك لتجنب ظاهرة التهرب من دفع قيمة التذكرة.

وأوضحت المصادر فى تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن لجان التفتيش تطلب إظهار التذكرة قبل دخول محطة السكة الحديد للتأكد من توافرها وفى حال عدم توافرها يتم منع المواطن من الدخول من بوابات الدخول.

وأشارت المصادر إلى أن هناك الكثير من المواطنين يتهربون من دفع قيمة التذكرة وهو ما يؤثر بشكل كبير على إيرادات السكة الحديدويتسبب في خسائر كبيرة للهيئة.

وكان الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، اليوم، أجرى جولة تفقدية مفاجئة بمحطة مصر للسكك الحديدية بالإسكندرية، لمتابعة انتظام وانضباط العمل بالمحطة ومستويات الخدمة المقدمة لجمهور الركاب وكذلك تفقد أعمال التطوير الجاري تنفيذها بالمحطة.

بدأت الجولة بتفقد الوزير أعمال التطوير في الساحة الخارجية ثم شبابيك التذاكر، وقرر تحويل ناظر المحطة وعدد من مسئولي الحجز للتحقيق الفوري بسبب عدم وجود بعض الموظفين بشبابيك التذاكر، ما أدى إلى تكدس الركاب على الشبابيك الأخرى، وكذلك دخول عدد من الركاب دون تذاكر بالمحطة، وعدم نظافة المحطة، كما وجّه بالتحقيق الفوري في عدم وجود سائق بأحد الجرارات المتوقفة بالمحطة.

ووجه الوزير بسرعة تجهيز استراحة الركاب في صالة قطع التذاكر بمقاعد للركاب، وسرعة تركيب أكشاك مميزة للتذاكر في الساحة الخارجية تسهيلا على المواطنين في الحصول على التذاكر على غرار الأكشاك التي تم تركيبها بمحطة رمسيس بالقاهرة، وكذلك ضرورة قيام كمسارية الأبواب بعدم السماح بدخول أي راكب دون تذكرة، وسرعة تركيب بوابات الدخول والخروج بالمحطة، وضرورة وضع لوحات إرشادية تعلم الركاب بأنواع الدرجات والقطارات التي يتم حجزها في كل شباك تسهيلا على المواطنين.

ووجّه وزير النقل، خلال تفقده أرصفة المحطة، بسرعة الانتهاء من أعمال تطوير المحطة، وأن تتم أعمال تجديدات السكة بها بالتوازي مع أعمال تطوير الأرصفة والمنشآت.