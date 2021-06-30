نائب رئيس حزب الغد: 30 يونيو ثورة «تصحيح أخطاء الإخوان»

أكد اللواء علي شاكر، نائب رئيس حزب الغد أن ثورة ٣٠ يونيو ثورة تصحيح، تكاتف الشعب ضد نظام الجماعة الإرهابية، وقفت قوة الشعب يد واحدة. ضد الإرهابية، وقالوا كلمتهم لا لحكم الجماعة الإرهابية.

وقال: سطر الشعب ملحمة وطنية وقفت القوات المسلحة الجيش والشرطة مع إرادة الشعب وأسقط. حكم الإخوان وتم عزل مرسي، وبدأت مرحلة جديدة بحكم الرئيس وكانت صعبة للغاية حيث تسلم الرئيس الدولة وانهيار اقتصادها فضلا عن الجماعات الإرهابية كانت تخطط لإحداث فوضى من خلال العمليات الإرهابية.

وتابع: ولكن وعي الشعب أسقط مخططهم واستطاع الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والقوات المسلحة والشرطة دحر الإرهاب والقضاء عليه، وكانت على الناحية الأخرى في نفس الوقت يد البناء والتنمية، تعمل للنهوض بالاقتصاد.

وأضاف: شريط الانجازات أصبح واقعا ملموسا وأتخيل كم الجهد الذي بذل والمال الذى أعد. والعزم الذي صمم وقرر ونفذ فأجد أنه ليس إنجاز بقدر ما هو إعجاز، وكيف تم بناء الدولة فى كل هذه الظروف العصيبة التي مر بها العالم عامة وبلادنا خاصة، أنها حقا الجمهورية الجديدة، التي طالما كانت حلما لكل مواطن، ثم يفيق فيراه مستحيلا.

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وقال من كان يصدق أن تملك مصر فى سنوات قليلة هذه الشبكة العظيمة للطرق التى وصلت شرقها بغربها وشمالها بجنوبها، من كان يتخيل أن يتم القضاء على العشوائيات وتوفير سكن كريم للمواطن يحترم آدميته وأهله، ومن كان يصدق عودة وضع مصر الإقليمي فى أفريقيا والوطن العربى والعالم الاسلامى بل والعالم كله، كيف تم تنفيذ كل هذه المشروعات القومية والقضاء على البطالة التى تضيع الشباب وتقهر الرجال وتحرق الاوطان.

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وأشار إلى أنه تم بناء كل هذا العدد من المدن السكنية وعلى رأسها العاصمة الإدارية التي ظلت خطوطا على ورق لسنوات وسنوات، فكيف نال الصعيد الذى هو أصل مصر ونصف مساحتها كل هذا الاهتمام بعد عقود من الإهمال المتعمد، وكيف اهتز الفساد وتزلزلت قواعده وتساقطت أعمدته الواحد تلو الآخر ولا زالت الحرب عليه فى أشدها.

‏وتساءل: أين الإرهاب الذى أقلق العالم وقتل المصريين وأعجز الأنظمة الحاكمة فتغاضت تارة وانحنت تارة. اليوم تم القضاء عليه وهدمت منصاته و زالت رهبته بل زال وجوده وعاد الاستقرار الأمني بفضل رجال القوات المسلحة والشرطة.

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‏وأوضح نائب رئيس حزب الغد إلي صحة المواطن أصبحت فى مقدمة الاهتمامات لرئيس الجمهورية فتم القضاء على قوائم الانتظار للعمليات وتم القضاء على فيرس c. فى حملة ١٠٠ مليون صحة. وتم التعامل مع وباء كورونا بأفضل الطرق حتى حققنا نتائج لم تحققها أكثر دول العالم.