تصدر هاشتاج 30 يونيو ثورة استعادة وطن تريند تويتر، وتنوعت التغريدات احتفالا بـ الذكرى الثامنة لثورة 30 يونيو.

ثورة 30 يونيو استعادة وطن.. هاشتاج يتصدر تريندات تويتر للاحتفال بالذكرى

يقول منذر آل الشيخ مدون سعودي شهير في تغريدة له على تويتر: "هكذا كانت ميادين ⁧‫مصر‬⁩ في مثل هذا اليوم قبل 8 سنوات، نزل كل مصري شريف مطالبًا باستعادة وطنه من التبعية، يوم عظيم قطع فيه دابر الفرس بعد أن كانت القاهرة مرتعًا لهم وقطع فيه دابر الترك، مصر لا تتبع فهي تقود ولاتقاد رسالة واضحة للعالم كله ".

وقالت مغردة أخرى: "ثورة ٣٠ يونيو ثورة استعادة وطن لذلك صباح معطر برجوع مصر للمصريين".

وقال حساب أخر علي تويتر: "30 يونيو غيرت مجرى التاريخ وتحطمت عليها آمال وأحلام أكبر دول العالم نفوذا وسيطرة.. وكسرت بها أكبر الجماعات تنظيما فى العالم".

وقال حساب باسم عطر عتيق في تغريدة علي تويتر بمناسبة الذكري الثامنة لثورة ٣٠ يونيو: "وكان الإنذار الأخير من قيادة الجيش أن مصر للمصريين وليست لجماعة بعينها وأن الأمن القومى المصرى أهم من الشرعية التى خرج عليها جموع الشعب المصرى ليسقطها فى ثورة سلمية لاستعادة هذا الوطن.

وقالت أشجان نبيل مغردة أخرى: "عدى ٨ سنين على أعظم يوم في تاريخ مصر الحديث.. يوم ما حررنا أرضنا من استعمار وإرهاب ⁧‫#الإخوان‬⁩

‏عيشوا كراماً تحت ظل العلمِ"

بينما أشاد الهاشمي بقرارات الرئيس في الذكري الثامنة لثورة ٣٠ يونيو وقال في تغريدة له :" ‏⁧‫#ثوره_30يونيو_استعاده_وطن‬⁩

‏وأعلن الرئيس ⁧‫السيسى‬⁩ أن جميع الأطفال المصريين الذين تم تشخيص إصابتهم بالضمور العضلي الشوكي سيتم علاجهم على نفقة الدولة.

‏- انتم عارفين ان علاج الضمور للطفل الواحد يبلغ 3 مليون دولار ربنا يشفي ويعافي كل مريض وكل طفل ".

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وكان قد أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، عن مشروعات قومية ضخمة سيتم تنفيذها، تزامنا مع ميلاد الدولة المصرية الحديثة، المتمثلة في الجمهورية الجديدة، التي تتطلب تضافر الجهود بما يُسهم في تنفيذ هذه المشروعات بأعلى مستوى من الكفاءة والجودة.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء في تصريحات صحفية له: "لعل من أهم وأبرز هذه المشروعات القومية الكبرى، التي سيكون لها صدى إيجابي واسع على تغيير حياة المصريين في مختلف محافظات الجمهورية، المشروع القومي لتطوير الريف المصري ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة».

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