الأربعاء 30 يونيو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

هل يواجه ترامب تهما بالفساد؟.. مساعده يغادر برج مانهاتن قبل الاتهامات

ترامب يغادر برج مانهاتن
ترامب يغادر برج مانهاتن

شوهد الرئيس السابق دونالد ترامب خارج برجه في مانهاتن أمس الثلاثاء مع أحد مستشاريه الذين عملوا لفترة طويلة وسط عدد من التقارير التي تفيد بأن المدعي العام في أمريكا يستعد لتوجيه اتهامات ضد المديرين التنفيذيين للشركة التي ساعد في بنائها.

وأكدت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن ترامب غادر مبنى فيفث أفينيو في فترة ما بعد الظهر، بعد مساعده دان سكافينو ، والذي يساعد في تنظيم استراتيجية ترامب لوسائل التواصل الاجتماعي وعمل كمساعد له في الجولف منذ عقود.

وجاء ظهوره في اليوم الذي وردت فيه معلومات ان رئيس العمليات في منظمة ترامب ألين فايسلبرج توجه إلى المكتب وسط تركيز إعلامي متزايد على قرارات المدعين العامين بتوجيه تهم فساد لمساعدي ترامب.

وغادر فايسلبرج، المدير التنفيذي لمنظمة ترامب، شقته الخاصة في مانهاتن صباح الثلاثاء وتوجه إلى برج ترامب - تمامًا كما فعل لعقود - فقط هذه المرة مع لوائح اتهام محتملة موجه له وللشركة التي يقودها.

وعاد فايسلبرج إلى العمل بعد ساعات فقط من بذل محامي الشركة جهدًا أخيرًا لمحاولة إقناع المدعين بعدم توجيه اتهامات ضد الشركة ومسئوليها.

جاء ذلك وسط تقارير تفيد بأنه من المرجح أن يوجه المدعون العامون الفيدراليون والولاية في نيويورك واحدة أو أكثر من لائحة الاتهام الجنائية لهم هذا الأسبوع.

وقال محامي ترامب رونالد فيشتي إنه لا يتوقع توجيه اتهامات إلى الرئيس السابق بعد اجتماعه مع مدعين في نيويورك يوم الاثنين.

وقال أشخاص آخرون على دراية بالقضية إن المدعين كانوا يستعدون لتوجيه اتهامات محتملة ضد فايسلبرج أثناء النظر في التهم الموجهة ضد الشركة نفسها  حسبما ذكرت رويترز.

وبدأ فايسلبرج العمل لدى فريد ترامب، والد الرئيس السابق دونالد ترامب ، في أوائل السبعينيات ، وساعد في إدارة الشركة عندما تولى دونالد ترامب رئاسة الولايات المتحدة عام 2016.

برج ترامب مانهاتن فساد لائحة اتهام الولايات المتحدة

رئيس التحرير

وائل لطفي

الحرب ضد الإرهاب والفساد تكفى وتزيد

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