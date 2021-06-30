الانتهاء من إنتاج أول 300 ألف جرعة من لقاح "سينوفاك - فاكسيرا" الأربعاء 30/يونيو/2021 - 03:27 م 6/30/2021 3:27:23 PM إنتاج أول 300 ألف جرعة من لقاح سينوفاك - فاكسيرا شارك طباعة إنتاج أول 300 ألف جرعة من لقاح سينوفاك - فاكسيرا إنتاج أول 300 ألف جرعة من لقاح سينوفاك - فاكسيرا إنتاج أول 300 ألف جرعة من لقاح سينوفاك - فاكسيرا إنتاج أول 300 ألف جرعة من لقاح سينوفاك - فاكسيرا إنتاج أول 300 ألف جرعة من لقاح سينوفاك - فاكسيرا إنتاج أول 300 ألف جرعة من لقاح سينوفاك - فاكسيرا إنتاج أول 300 ألف جرعة من لقاح سينوفاك - فاكسيرا إنتاج أول 300 ألف جرعة من لقاح سينوفاك - فاكسيرا إنتاج أول 300 ألف جرعة من لقاح سينوفاك - فاكسيرا إنتاج أول 300 ألف جرعة من لقاح سينوفاك - فاكسيرا إنتاج أول 300 ألف جرعة من لقاح سينوفاك - فاكسيرا شارك طباعة