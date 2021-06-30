«حماية الطفل» بالشرقية: تشكيل 19 لجنة فرعية وتلقي 16 ألف بلاغ خلال 5 سنوات

أشارت المهندسة لبنى عبد العزيز نائبة المحافظ أنه بناء على تعليمات محافظ الشرقية بالإشراف ومتابعة وحدة حماية الطفل بالديوان العام تم تشكيل 19 لجنة فرعية لحماية الطفل بجميع المراكز بنطاق المحافظة وكذلك 19 وحدة فرعية لحماية الطفل ويتم عمل اجتماع شهرى لكل لجنة لمناقشة المستجدات في مجال حماية الطفل ومستجدات البلاغات.

وقامت الوحدة بتلقي البلاغات من خط نجدة الطفل (16000) وجميع البلاغات المقدمة من كافة جهات الرصد للإبلاغ عن كافة أشكال المخاطر المعرض لها الأطفال ويتم بحثها ومتابعتها وعمل إدارة لدراسة حالتهم بالتنسيق مع المجلس القومى للطفولة والأمومة بمتابعة أعمال لجان الحماية .

كما تم تلقى أكثر من 600 بلاغ عام 2019 م تم حل معظمهم فضلا عن تلقى البلاغات منذ عام 2008م وفي ظل ظروف انتشار جائحة كورونا خلال عام 2020م وحرصاً على استمرار العمل قامت الوحدة العامة بتلقى وبحث أكثر من 600 بلاغ ( 420 خطر جسيم ومحدق - 180 خطر متوسط) وتتضمن الأخطار إساءات جسدية ( ضرب - تعذيب - اعتداء ) ونفسية وجنسية وإهمال أسري ومجتمعي واستغلال الأطفال (عمالة –تسول ) وزواج مبكر كما تم تلقي أكثر من ٢٥٠ بلاغ منذ بداية عام ٢٠٢١.

بينما أوضح أيمن العطار مدير الوحدة العامة لحماية الطفل أن الوحدة قامت خلال الفترة من ٢٠١٦م حتي ٢٠٢١م بتنفيذ قرار محافظ الشرقية رقم ٣٩٩٥ لسنة 2021 بتشكيل لجنة برئاسة المهندسة لبنى عبد العزيز – نائبة المحافظ تختص بحصر أعداد الأطفال المعثور عليهم ( مجهولي النسب) بمركزي كفر صقر وفاقوس و تم تسليمهم للأسر البديلة منذ عام ٢٠١٣ م وحتى تاريخه.

كما تم عمل خطة رعاية متكاملة بجانب التنسيق مع النيابة العامة ونيابة الطفل للوصول للمصلحة الفضلى له والتي تتطلب فى بعض الأحيان الإيداع فى دار رعاية مناسبة أو الوصول لعائل مؤتمن لرعاية الطفل، وتم عمل خريطة خدمات للطفولة بكل مركز تضم قوائم بكافة الأماكن والخدمات الصحية والنفسية والاجتماعية والقانونية المقدمة للأطفال بالمركز وأرقام مسئولى الإتصال بها وذلك لسرعة وتيسير تقديم.

كما تنظيم دورات وورش عمل تصل إلى ٣٠ تدريب متخصص فى إدارة حالات الأطفال المعرضة للخطر للعاملين بالوحدة العامة لحماية الطفل بالمحافظة والوحدات الفرعية بالمراكز كما تم تنفيذ مشروع " التوسع فى الحصول على التعليم والحماية للأطفال المعرضين للخطر" وذلك بدعم من منظمة اليونيسف وهيئة إنقاذ الطفولة تحت إشراف المجلس القومي للطفولة والأمومة وتم التنفيذ الفعلي لمعظم أنشطة المشروع ومن أهمها الورش الخاصة بأعداد السياسة العامة لحماية الطفل بالمحافظة .

وتم عرض المسودة النهائية للسياسة العامة لحماية الطفل بالمحافظة على اللجنة العامة ورؤساء اللجان الفرعية بالمراكز بتاريخ 9 / 3 / 2021 بحضور المهندسة لبنى عبد العزيز نائبة المحافظ و تم استصدار أمر إدارى من كل رئيس مركز يلزم اللجنة الفرعية بالخطط المقترحة لحل مشكلات الأطفال المتفق عليها بالمركز .