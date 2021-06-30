نعاه شيخ الأزهر والمفتي.. تعرف على مسيرة الراحل الدكتورعبدالفتاح بركة

توفى اليوم الأربعاء الدكتور عبدالفتاح بركة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف عن عمر يناهز 89 عام.

وولد الدكتور عبدالفتاح عبدالله طه محمد بركة في مدينة «فارسكور» التابعة لمحافظة «دمياط»، يوم الاثنين 10 من شهر رمضان سنة 1350 هـ ،الموافق 18 من يناير سنة 1932م ، وحصل على الابتدائية من معهد دمياط الابتدائي سنة 1947م ، ثم الثانوية من معهد القاهرة الثانوي سنة 1952م ، و حصل على الإجازة العالية من كلية أصول الدين سنة 1956م.

وحصل الدكتورعبد الفتاح بركة، على شهادة التدريس من كلية اللغة العربية سنة 1957م، ثم حصل على تمهيدي الدراسات العليا ،بقسم العقيدة و الفلسفة (ماجستير) ، وموضوع المحاضرة العلنية : «الكندي بين الأصالة والتقليد» حسب العُرف العلمي وقتها، ثم حصل على العالمية (الدكتوراه) من قسم العقيدة والفلسفة بكلية أصول الدين عام1970م ، وموضوع الرسالة :« الحكيم الترمذي و نظريته في الولاية ».

وقد عُيِّن مدرسًا بمعهد جرجا الثانوي عام 1957م. ثم ندب للعمل ــ فى السنة التالية بمكتب فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الرحمن تاج ــ شيخ الأزهر حينئٍذ، كما عمل أيضًا بمعهد الفتيات المعادي، ومنه إلى العمل بمكتب الدكتور «محمود حب الله» الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية سنة 1963م. بعد ذلك عُيّن معيدًا ثم مدرسًا بكلية أصول الدين بالقاهرة سنة 1970م .

ونظرًا لكفاءته نُدب للعمل بمكتب فضيلة وزير شئون الأزهر الدكتور عبد الحليم محمود رحمه الله، وكان حينئذ وزيرًا للأوقاف وشئون الأزهر ، - حصل على درجة أستاذٍ مساعد عام 1976م ثم درجة أستاذ عام 1987م، فرئيسًا لقسم العقيدة عام 1979م، -كما انتدب للعمل بمكتب الإمام الأكبر شيخ الأزهر بين عامي 1972-1973م ، و في عام 1986م عُيّن أمينًا عامًا لمجمع البحوث الإسلامية مع الاحتفاظ بجدول الدراسة بالدراسات العليا بالكلية.

ثم صدر له قرار عضوية هيئة كبار العلماء سنة 2012م ضمن التشكيل الأول للهيئة، وله عدد من المؤلفات منها: «الحكيم الترمذي ونظريته في الولاية» طبع بالمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية عام 1971م وهي من أجل الدراسات عن الحكيم الترمذي ، و«آداب المريدين وبيان الكسب» للحكيم الترمذي طبع بهدية مجلة الأزهر.