كل ما تريد معرفته عن الشركة الخاصة بإدارة الخط الثالث للمترو

شهد الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، فعاليات البدء الرسمى لتشغيل وصيانة الخط الثالث لمترو الأنفاق من خلال شركة ‏RATP Dev‏ الفرنسية.

وفى السطور التالية، يستعرض “الدستور” مجموعة من المعلومات عن بداية تشغيل الخط الثالث للمترو عن طريق الشركة الفرنسية وأبرز المعلومات الخاصة بالشركة:

الشركة الفرنسية لإدارة الخط الثالث هي إحدى الشركات العالمية

التشغيل على مدار الخمسة عشرة عاما المقبلة.

التعاون معهم لتوفير مشغلين دوليين لدعم نظم الإدارة.

تقديم خدمة متميزة لجمهور ركاب مترو الأنفاق

الهدف نقل الخبرات الأجنبية فى مجال الإدارة والتشغيل والصيانة.

تكلفة تشغيل الخط الثالث للمترو تبلغ ما يقرب من ٨٠ مليون جنيها شهريا.

مخطط وصول ايرادات الخط الثالث للمترو ما يقرب من ١٥٠ مليون جنيها.

شركه RATP DEV الفرنسية متخصصة في إدارة وتشغيل مترو الأنفاق.

وتعمل في 13 دولة في أمريكا وأوروبا والشرق الأوسط وأسيا من خلال أكثر من 100 شركة.

لديها خبرة طويلة كمشغل لشبكة النقل في العاصمة باريس والتى تصل إلي 120 عاماً.

تصدرت المرتبة الخامسة عالمياً في هذا المجال.

تم التعاقد معها فى سبتمبر 2020 لإدارة وتشغيل وصيانة الخط الثالث لمترو الأنفاق.

من جانبه، قال عصام والي رئيس الهيئة القومية لمترو الانفاق، إنه سيتم تدريب وتأهيل العاملين فى الخط الثالث للمترو على يد الخبراء الأجانب المتواجدين داخل الخط الثالث للمترو.

وأضاف "والى" فى تصريحات صحفية، أن الخط الثالث للمترو سيشهد تطوير ورفع كفاءة العمالة المصرية وهو منضمن الركائز الأساسية التي تهتم بها الدولة وهي رفع كفاءة العامل المصري.

وأشار والي خلال فعاليات البدء الرسمي لإدارة وتشغيل وصيانه الخط الثالث لمترو الأنفاق (جامعة القاهرة إمبابة/ العباسية/ عدلي منصور) من خلال شركة ار اي تي بي الفرنسية، إلى أنه عند استكمال الخط سيصل عدد المحطات إلى 34،وأن الخط الثالث سيتكامل مع مونتريال العاصمة الإدارية ويحقق الربط بين اقليم القاهرة الكبرى.