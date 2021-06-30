بسبب علاقة غير شرعية.. زوجان استدرجا شابا وقتلاه في الخانكة.. تجديد حبس

قرر قاضى المعارضات بمحكمة الخانكة الجزئية، تجديد حبس "م.ع" 40 عاما، وزوجته "ر . ع" 37 سنة، مقيمين بمنطقة السلام بالقاهرة 15 يوما، على ذمة التحقيقات لاتهامهما بقتل شاب عقب استدراجه لمنطقة نائية بالخانكة ، وقيام الزوج بطعنه بسلاح ابيض بأنحاء متفرقة بجسده لعلاقته غير الشرعية بزوجته

- تفاصيل الواقعة



كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، قد تلقت إخطارا من اللواء حاتم حداد، مدير مباحث القليوبية، يفيد بورود بلاغ يفيد العثور على جثة شاب بمنطقة نائية بدائرة مركز الخانكة ، وأخطر اللواء فخر الدين العربى مدير الأمن، وعلى الفور تشكل فريق بحث على اعلى مستوى قاده مدير إدارة البحث الجنائي.

وشارك في فريق البحث الجنائي العميد خالد المحمدي، رئيس مباحث المديرية ووحدة مباحث مركز الخانكة، وتبين أن المجنى عليه يدعى "م. ع "،35 عاما، مقيم في الخانكة ومصاب بعدة طعنات بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد والتي أودت بحياته.

- نتائج التحريات



وتوصلت التحريات ان المجنى عليه كان على علاقة غير شرعية بربة منزل مقيمة بالسلام بالقاهرة، وعندما اكتشف زوجها العلاقة بينهما أمرها باستدراج المجنى عليه لمكان الواقعة وفور وصوله انهال عليه بسلاح أبيض "مطواة".وقد أدلى المتهمين باعترافات تفصيلية أمام المستشار أحمد البوشى رئيس نيابة مركز الخانكة، عن الواقعة، وأقرا بصحتها وامر بحبسهما.

- عقوبة القتل

شدد قانون العقوبات عقوبة جريمة القتل العمد ونص على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

ويفترض الظرف المشدد أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقتضي القواعدالعامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.

- شروط التشديد

لتشديد العقوبة على جريمة القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى وتصل عقوبته للاعدام.