سعر الليرة اللبنانية أمام الدولار وتداعيات مسلسل انهيار الليرة على المواطن اللبناني

تشهد المدن اللبنانية احتجاجات واسعة من قبل المواطنين اللبنانيين في ظل تراجع سعر الليرة اللبنانية أمام الدولار الأمريكي الأمر الذى نتج عنه تدهور بالحياة الاقتصادية وأزمات اقتصادية للمواطن اللبناني جعلته يخرج فى مظاهرات يندد بارتفاع مستوى الأسعار سواء المواد الغذائية أو البترولية وغيرها.

وضع سعر الليرة اللبنانية

وسعر الدولار بالنسبة لـ سعر الليرة اللبنانية قد تم تثبيته عند 1.507 ليرات منذ عام 1997، ومنذ هذا التوقيت لم تشهد مدينة لبنان اى أزمات اقتصادية و تعد هذه الأزمة الاقتصادية التى تشهدها لبنان هى الأسوأ على مدار تاريخها فقد جعلت سعر الليرة اللبنانية ترتفع إلى معدلات هائلة في السوق السوداء فبحسب المصرفيين اللبنانيين فإن الدولار الواحد يتم تداولة بسعر يتراوح ما بين 17 الف و300 ليرة إلى 17 الف و500 ليرة داخل الأسواق السوداء، في حين أشار البعض على وسائل التواصل الاجتماعي إلى أن سعر الدولار وصل إلى 18 ألف ليرة، خلال الأيام القليلة الماضية.

سعر الليرة اللبنانية.. الصرف اللبناني

ما تشهده لبنان حاليا هو تعدد اسعار الدولار أمام سعر الليرة اللبنانية فالبنك المركزي اللبناني ثبت سعر الدولار الأمريكي مقابل 1507ليرة وذلك مقابل السلع الأساسية فقط حين محال الصرافة فقد وصل بة سعر الدولار ابتداء من 12 الف ليرة وقد حددت البنوك سعر 3850 ليرة عند سحب الدولار لصغار المستوردين.

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تحاول الحكومة اللبنانية باتباع سياسة رفع الدعم عن بعض السلع الأساسية التى تدعمها فى محاولة منها لإنقاذ الانهيار الاقتصادي الذى يعم البلاد ، فقد قامت بالموقف على دعم استيراد المحروقات وفق 3900 ليرة للدولار بدلا من 1500 ليرة ، الأمر الذى شهد معة طوابير السيارات التى تصطف أمام محطات الوقود أملا فى الحصول على البنزين الشحيح داخل المحطات وقد أدى ذلك للحصول العديد من المشاجرات بين المواطنيين اللبنانيين ، وستؤدى هذه الأزمة إلى ارتفاع أسعار الكهرباء التى تشهد انقطاع حاليا بكافة الضواحى اللبنانية والأدوية المستوردة التى يتم استيرادها بالدولار الامريكي.

