«مدبولى» يبحث مع 3 وزراء سبل جذب سياحة اليخوت

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لمناقشة سبل جذب سياحة اليخوت، بحضور الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والمهندس كامل الوزير، وزير النقل، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.

وصرح السفير نادر سعد، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تطرق لاستعراض الفرص الواعدة لتطوير سياحة اليخوت في مصر، حيث أكد رئيس الوزراء أن هذا التحرك يأتي في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بوضع خطة استراتيجية لتعظيم سياحة اليخوت في مصر، ودراسة الإجراءات المنفذة لسياحة اليخوت مقارنة بالدول المنافسة عملًا على تيسير الإجراءات وتعظيمًا لذلك النوع من النشاط السياحى.

وأوضح المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد بحث العناصر الداعمة لدعم سياحة اليخوت في مصر، ومن ذلك وجود البنية التحتية لصناعة القوارب وتوافر اللوجستيات، إلى جانب تمتع مصر بالظروف المناخية الملائمة، والخيارات المتنوعة لقضاء العطلات البحرية، بما يتيح جذب شرائح مختلفة من السائحين، وتنمية الاستثمارات السياحية بشكل كبير، كما تم استعراض كافة الإجراءات المرتبطة بذلك، والتحديات الواجب تخطيها لتحقيق هذا الهدف.

وخلال الاجتماع تم الاتفاق على تشكيل لجنة برئاسة وزير النقل، بهدف العمل على تيسير إجراءات سياحة اليخوت في مصر، وتحديد أبرز التحديات وتقديم المقترحات بشأنها، وتضم في عضويتها وزيرى السياحة والآثار، والمالية ومسئولى عدد من الوزارات والجهات المعنية.

وافتتح الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء، صباح اليوم الدورة 52 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، والذي يقام تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، رافقه عدد من الوزراء والمثقفين وكبار الكتاب تحت عنوان في القراءة حياة، وذلك وسط احتفال موسيقي.

وتجول الدكتور مصطفي مدبولي ومرافقوه بالمعرض، واستمع للعارضين وآرائهم في عمليات التنظيم هذا العام، خاصة في ظل جائحة كورونا.