41 وفاة و1800 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى اليابان

أعلنت السلطات اليابانية تسجيل 1800 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في أنحاء البلاد خلال الـ24 ساعة الماضية، كما سجلت البلاد 41 حالة وفاة مرتبطة بالفيروس.



وأورد تليفزيون هيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه"، اليوم الأربعاء- أن الإصابات الجديدة من بينها 714 حالة في العاصمة "طوكيو"، مشيرًا إلى تخطي إجمالي الإصابات اليومية حاجز الـ700 حالة للمرة الأولى منذ 26 من مايو الماضي وأن عدد الإصابات في ارتفاع مستمر منذ 11 يومًا.

كما سجلت السلطات اليوم 55 إصابة جديدة بمتحور "دلتا" في العاصمة ما يرفع الإجمالي إلى 350 حالة حتى الآن.

وفي مقاطعة "أوكيناوا" سجلت السلطات 16 حالة وفاة مرتبطة بتفشي للفيروس داخل أحد المستشفيات العامة التي كانت تستقبل مرضى "كورونا"، وما زالت المقاطعة تخضع لحالة الطوارئ حتى الآن.

كورونا حول العالم

أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم تجاوز 8ر181 مليونا حتى صباح اليوم الأربعاء، فيما تجاوز عدد جرعات اللقاحات المعطاة حول العالم الثلاثة مليارات جرعة.

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، عند الساعة 07:00 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 181 مليونًا و813 ألف حالة.

كما أظهرت البيانات أن إجمالي الوفيات ارتفع لثلاثة ملايين و 938 ألف حالة.

وفيما يتعلق بإعطاء اللقاحات، كشفت البيانات المجمعة لوكالة "بلومبرج" للأنباء عن إعطاء ثلاثة مليارات و15 مليون جرعة من اللقاحات المضادة للفيروس حول العالم.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة والأرجنتين وإيطاليا وكولومبيا وإسبانيا وألمانيا وإيران وبولندا والمكسيك.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، يليها الاتحاد الأوروبي ثم الهند والولايات المتحدة والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك واليابان. ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.