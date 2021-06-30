إسكتلندا: 1991 إصابة بـ«كورونا» مرتبطة بالمشجعين في يورو 2020

أعلنت هيئة الصحة العامة في إسكتلندا، أن إجمالي 1991 حالة إصابة بكورونا مرتبطة بمشجعي كرة القدم الذين يشاهدون مباريات بطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2020".

ونقل تليفزيون "سكاي نيوز" الناطق باللغة الإنجليزية اليوم الأربعاء عن الهيئة قولها إنه تم الإبلاغ عن أن نحو ثلثي المصابين سافروا إلى العاصمة لندن لمشاهدة المباراة بين فريقي إسكتلندا وإنجلترا التي أقيمت في ال 18 من شهر يونيو الجاري.

كورونا حول العالم

أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم تجاوز 8ر181 مليونا حتى صباح اليوم الأربعاء، فيما تجاوز عدد جرعات اللقاحات المعطاة حول العالم الثلاثة مليارات جرعة.

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، عند الساعة 0700 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 181 مليونا و 813 ألف حالة.

كما أظهرت البيانات أن إجمالي الوفيات ارتفع لثلاثة ملايين و 938 ألف حالة.

وفيما يتعلق بإعطاء اللقاحات، كشفت البيانات المجمعة لوكالة "بلومبرج" للأنباء عن إعطاء ثلاثة مليارات و 15 مليون جرعة من اللقاحات المضادة للفيروس حول العالم.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة والأرجنتين وإيطاليا وكولومبيا وإسبانيا وألمانيا وإيران وبولندا والمكسيك.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، يليها الاتحاد الأوروبي ثم الهند والولايات المتحدة والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك واليابان. ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.