الصحة الإماراتية: تقديم 82 ألفًا و539 جرعة من لقاح كورونا

ذكرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، أنه تم تقديم 82 ألفًا و539 جرعة من لقاح كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الجرعات التي تم تقديمها حتى الآن إلى 15 مليونا و281 ألفا و200 جرعة.

وأوضحت الوزارة- في بيان أوردته وكالة الأنباء الإماراتية “وام” اليوم الأربعاء- أن ذلك يأتي تماشيًا مع خطتها لتوفير لقاح "كوفيد- 19"، وسعيًا إلى الوصول للمناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم، والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس كورونا.

كانت الوزارة قد سجلت 1747 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الإصابات المسجلة في الإمارات إلى 632 ألفا و907 إصابات.

كورونا حول العالم

وأظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم تجاوز 8. 181 مليون حتى صباح اليوم الأربعاء، فيما تجاوز عدد جرعات اللقاحات المعطاة حول العالم الثلاثة مليارات جرعة.

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، عند الساعة 07:00 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 181 مليونا و813 ألف حالة.

كما أظهرت البيانات أن إجمالي الوفيات ارتفع لثلاثة ملايين و938 ألف حالة.

وفيما يتعلق بإعطاء اللقاحات، كشفت البيانات المجمعة لوكالة "بلومبرج" للأنباء عن إعطاء ثلاثة مليارات و15 مليون جرعة من اللقاحات المضادة للفيروس حول العالم.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة والأرجنتين وإيطاليا وكولومبيا وإسبانيا وألمانيا وإيران وبولندا والمكسيك.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، يليها الاتحاد الأوروبي ثم الهند والولايات المتحدة والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك واليابان، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

