شيخ الأزهر ينعى عبدالفتاح بركة: كرس حياته لخدمة العلم وطلابه

نعى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، فضيلة العالم الجليل الدكتور عبدالفتاح بركة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر، أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر، والأمين العام الأسبق لمجمع البحوث الإسلامية، والذي وافته المنية صباح اليوم الأربعاء عن عمر ناهز ٩٠ عامًا.

وأكد شيخ الأزهر أن العالم الجليل كرس حياته لخدمة العلم وطلابه، وكان نموذجا في العطاء وخدمة علوم الدين ونشر رسالة الأزهر ومنهجه الوسطي، فرحل عن عالمنا تاركًا خلفه مكتبة علمية ثرية من الكتب والمؤلفات والتسجيلات التي ستظل مقصدًا لطلاب العلم ومنهلًا يرتوي منه مريدو علوم العقائد والأديان.

وتقدم شيخ الازهر بخالص العزاء لأسرة العالم الجليل وطلابه وتلامذته، وجموع المسلمين في كل مكان، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمد فقيد الأمة بواسع رحمته ومغفرته، وأن يجعل علمه شفيعًا له يوم القيامة، وأن يرزق أهله وذويه الصبر والسُّلوان. إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ.

وولد الدكتور عبدالفتاح عبدالله طه محمد بركة في مدينة «فارسكور» التابعة لمحافظة «دمياط»، يوم الاثنين 10 من شهر رمضان سنة 1350 هـ ،الموافق 18 من يناير سنة 1932م ، وحصل على الابتدائية من معهد دمياط الابتدائي سنة 1947م ، ثم الثانوية من معهد القاهرة الثانوي سنة 1952م ، و حصل على الإجازة العالية من كلية أصول الدين سنة 1956م.

ثم حصل على شهادة التدريس من كلية اللغة العربية سنة 1957م، ثم حصل على تمهيدي الدراسات العليا ،بقسم العقيدة و الفلسفة (ماجستير) ، وموضوع المحاضرة العلنية : «الكندي بين الأصالة والتقليد» حسب العُرف العلمي وقتها، ثم حصل على العالمية (الدكتوراه) من قسم العقيدة والفلسفة بكلية أصول الدين عام1970م ، وموضوع الرسالة :« الحكيم الترمذي و نظريته في الولاية ».وقد عُيِّن مدرسًا بمعهد جرجا الثانوي عام 1957م. ثم ندب للعمل ــ فى السنة التالية بمكتب فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الرحمن تاج ــ شيخ الأزهر حينئٍذ، كما عمل أيضًا بمعهد الفتيات المعادي، ومنه إلى العمل بمكتب فضيلة الأستاذ الدكتور «محمود حب الله» الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية سنة 1963م.