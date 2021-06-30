وحدة التدخل السريع بالشرقية ترفع 73820 طن قمامة ومخلفات خلال 8 أشهر

قال المهندس محمد صلاح، مسؤول وحدة التدخل السريع بالديوان العام بمحافظة الشرقية، أنه خلال الفترة من منتصف شهر نوفمبر حتى نهايه يونيه 2021 تم رفع 73820 طن قمامة و مخلفات بنطاق المحافظة ونقلها للمدفن الصحي بالخطارة.

وأوضح مسؤول وحدة التدخل السريع بالديوان العام بمحافظة الشرقية، أنه تم رفع 1260طن قمامة ومخلفات من مركز ومدينة منيا القمح، ورفع 2800 طن قمامة، ومخلفات من حي ثان الزقازيق من مناطق ( الجمباز – الرمد – ترعة المسلميه – شارع المقابر وشارع أبو نضارة بكفر الإشارة)، بالإضافة إلى رفع 4040 طن قمامة ومخلفات من مركز الزقازيق من مناطق (طريق الزرقيه - ترعة الشيخ منصور - طريق الغار - كوبرى كفر الحصر - طريق مشتول القاضى - طريق أبو الأخضر – شارع مقابر قرية شيبة – موقف الأحرار – عزبة الغابة بالنكارية – شارع مستشفى التيسير- طريق العشة ).

ولفت إلى أنه تم رفع 3140 طن قمامه ومخلفات من حي أول الزقازيق من مناطق (شارع الشهيد طيار - موقف أبو حسين القديم وذلك لتجهيز المنطقة لعمل متنزة بها ) وكذلك رفع 1700 طن قمامة ومخلفات من المقلب الرئيسي بمركز ديرب نجم، و رفع 1460 طن قمامه ومخلفات من المقلب الرئيسي لمدينه القنايات.

كما تم رفع 3700 طن قمامة ومخلفات من المقلب الرئيسي لمدينة ههيا ورفع 2040 طن قمامة ومخلفات من المقلب الرئيسي لمدينة القرين وذلك لإقامة نقطة وسيطة حديثة على مساحة واحد فدان، ورفع 32000 طن قمامة ومخلفات من المقلب الرئيسى بمركز مشتول السوق لإقامة نقطة وسيطة على مساحة واحد فدان .

وتابع أنه تم رفع 1080 طن قمامة ومخلفات من النقطة الوسيطة بكفر أبو الديب بالإبراهيمية ، ورفع 3240 طن قمامة ومخلفات من النقطة الوسيطة بمدينة فاقوس ، ورفع 60 طن قمامة من كفر عياد بمركز أبو حماد ، فضلاً عن ردم أرض الصناعات النمطية بالصيادين بالزقازيق بـ 1800 طن طمى لإقامة متنزه بالمنطقة وكذلك صيانة المدفن الصحى بالخطارة عن طريق نقل 8060 طن رمل لتغطية الخلية ورفع القمامة.

وشدد محافظ الشرقية على وحدة التدخل السريع بتكثيف عمليات النظافة اليومية للحفاظ على الشكل الجمالي وكذلك التخلص من المقالب العشوائية ورفع ما بها من مخلفات وقمامة ونقلها للمدفن الصحي بالخطارة ، للحفاظ علي البيئة والصحة العامة للمواطنين وكإجراء احترازي ووقائي ضمن سلسلة الإجراءات والتدابير الاحترازية، التى تتخذها المحافظة للوقاية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19".