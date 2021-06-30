الأربعاء 30 يونيو 2021
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سياسي

نائب بالشيوخ: «30 يونيو» نموذج فريد في تاريخ الثورات وانتصار لإرادة الشعب

عمرو فهمى
عمرو فهمى

هنأ النائب عمرو فهمي، عضو مجلس الشيوخ، وعضو الهيئة العليا لحزب مستقبل وطن، الرئيس عبدالفتاح السيسي والشعب المصري، بحلول الذكرى الثامنة لثورة 30 يونيو المجيدة، مضيفا أنها تعد نموذجًا فريدًا في تاريخ الثورات الشعبية، ولم تكن أيضا مجرد انتفاضة شعبية على نظام حكم لا يرضى عنه الشعب، وإنما كان تغييرا لمسار أمة تملك رصيدا كبيرا من المجد وتاريخا من الحضارة ومكانا عظيما بين الأمم الأخرى.

وأوضح فهمي، في بيان له اليوم، أن القوات المسلحة وقتها بقيادة المشير عبدالفتاح السيسي انتصرت لرغبة وإرادة الملايين من الشعب المصرى الذي وقف ضد جماعة الإخوان الإرهابية، والآن تواصل المسيرة في حماية مصر من مخاطر الإرهاب ووقف انتشاره وملاحقته أينما كان، وتؤدى دورها أيضا في أعمال التنمية والتطوير التي تشهدها مصر.

وأشاد عضو مجلس الشيوخ، بالإنجازات التي تم تحقيقها منذ تولي الرئيس السيسي الحكم منذ سبع سنوات من مشروعات عملاقة ومبادرات هامة كان لها مردود على أداء الاقتصاد المصري وتحقيق معدلات أعلى للنمو، بالإضافة إلى "تطوير الريف المصرى والعشوائيات" من أجل تحسين المستوى المعيشى والقضاء معدلات الفقر وتوفير حياة كريمة.

ولفت النائب إلى أن هناك طفرة كبيرة في مختلف المجالات، ففي قطاع التعليم هناك مدينة الجلالة وبناء جامعات أهلية جديدة لتطوير القطاع من أجل الاهتمام ببناء الإنسان، بجانب إعادة العلاقات مع عدد كبير من الدول، ما يؤكد أن السياسية الخارجية قادرة على حل جميع المشكلات والملفات الشائكة.

وتحل اليوم ذكرى مرور 8 سنوات على ثورة 30 يونيو التى كانت نقطة فارقة في تاريخ مصر، حيث أنها كانت صاحبة الفضل في إنقاذ البلاد من المخططات الإرهابية.

وتولى الرئيس عبد الفتاح السيسي، مقاليد الحكم، وشهدت البلاد انتعاش وطفرة كبيرة في كافة القطاعات والمجالات المختلفة.

وأحرزت الدولة المصرية تقدما ملحوظا في مسيرة التنمية على كافة الأصعدة، بما يشمل رفع مستوى معيشة المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم، بالإضافة إلى تنفيذ عدة مشروعات للبنية الأساسية إلى جانب تطوير وتنمية الريف، وإطلاق العديد من البرامج التنموية، فضلا عن المبادرات المتعددة بهدف تحسين نوعية حياة المواطنين، والتأكد من تحقيق مستوى أفضل لحياتهم الاقتصادية والاجتماعية و البيئية.

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