«السكة الحديد» تتابع تعقيم وتطهير القطارات لمواجهة كورونا

شاركت هيئة السكة الحديد، اليوم، المواطنين أعمال تعقيم وتطهير القطارات والمحطات ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا خلال الموجه الثالثة.

وأوضحت هيئة السكة الحديد أن هناك لجان تفتيش على أعمال تعقيم وتطهير القطارات، للتأكد من القيام بتعقيم القطارات والمحطات بالكامل من أجل تنفيذ كافة تعليمات مجلس الوزراء.

وناشدت هيئة السكة الحديد المواطنين ضرورة الالتزام بارتداء الكمامة، لتجنب التعرض للغرامة المالية الفورية فى حال عدم ارتدائها.

وشدد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، على قيادات السكة الحديد بضرورة وضع الحلول المناسبة لتأخيرات القطارات، وتقليل فترات التأخيرات لأقل حد ممكن، وضرورة الحرص على انتظام جداول التشغيل بجميع الخطوط، والمحافظة على نظافة المحطات والقطارات على مدار 24 ساعة.

ووجه الوزير بعدم خروج أي قطار من الورش إلا بعد التأكد التام من الحالة الفنية له، وانتشار كل القيادات بمواقع التشغيل، وإجراء وتشكيل لجان مفاجئة لمتابعة مستوى الخدمة بجميع خطوط السكك الحديدية، مشيرًا إلى أن الفترة القادمة ستشهد عددًا كبيرًا من الجولات المفاجئة لكافة قطاعات السكة الحديد لمتابعة انتظام العمل على مدار 24 ساعة.

كما التقى وزير النقل خلال جولته عددا من الركاب، واستمع إلى مقترحاتهم واستفساراتهم وطلباتهم الخاصة بالخدمات المقدمة.

وأوضح الوزير أنه ستتم دراستها بدقة لتلبية كافة طلبات المواطنين، بما لا يؤثر على جداول التشغيل.

جاء ذلك بعد أن فاجأ اليوم وزير النقل العاملين بمحطه مصر للسكه الحديدية في تمام الساعة الثامنة صباحًا، وذلك لمتابعة انضباط العمل بالمحطة، ومتابعة مستوى الخدمات المقدمة لجمهور الركاب وهي الجولة الثالثة لوزير النقل لمحطة مصر خلال أسبوع.