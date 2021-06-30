الأربعاء 30 يونيو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

سول: مساع لتأسيس «المؤسسة الكورية العربية» لتوسيع التبادل مع الدول العربية

هان بيونغ-دو
هان بيونغ-دو

قال النائب البرلماني عن الحزب الديمقراطي الحاكم فى كوريا الجنوبية هان بيونغ-دو، عضو اللجنة البرلمانية للإدارة والأمن إن هناك مساعي تجري حاليا لإنشاء " المؤسسة الكورية العربية"، موضحا أن هدف المؤسسة هو دعم الشركات العاملة في الدول العربية، وبناء شبكة للقوى العاملة، وتعزيز التبادلات العلمية والثقافية بين العالمين الكوري والعربي.

ونقلت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية عن هان قوله "إنه قدم مؤخرا مشروع قانون خاص بتأسيس المؤسسة الكورية العربية لهذه المهمة، مشيرة إلى أن مشروع القانون يتضمن خطة لتوسيع مهام "الجمعية الكورية العربية" التي تم انطلاقها عام 2008 بالتعاون بين حكومة سول و 22 دولة عضو في الجامعة العربية؛ وذلك لتحويلها كمؤسسة تابعة لوزارة الخارجية.

وقال النائب البرلماني هان- حول خلفية تقديم مشروع القانون- إنه يهدف إلى بناء العلاقة السلسة من خلالها مع الدول العربية، وتعزيز دور الحكومة في التواصل مع أفراد الجالية الكورية المقيمين في الدول العربية، موضحا أنه نظرا للأوضاع السياسية في الدول العربية التي تواجه تغييرات مع قدوم عصر ما بعد النفط، فإن ذلك يتطلب توسيع أعمال الجمعية، ومن المتوقع تسهيل متابعة نشاط المؤسسة في حال اتباعها للوزارة كمؤسسة حكومية.

وأضاف مسؤول في وزارة الخارجية إن نشاط الجمعية الكورية العربية يتركز على المجال الثقافي لحد ما، حيث من المتوقع توسيع دور الجمعية في مختلف المجالات بعد إدراجها في مؤسسة وزارية، موضحا إنه لا يتوقع وجود عبء مالي كبير لإنشاء المؤسسة لأن الأمر عبارة عن عملية تحويل الجمعية الموجودة إلى مؤسسة حكومية دون تأسيسها من جديد.

وأشار تقرير " الاستراتيجية لدخول الشرق الأوسط " الصادر عن كوترا- الوكالة الكورية لتشجيع التجارة والاستثمار- أن حجم المشاريع التي كسبتها كوريا الجنوبية في الشرق الأوسط بلغ 8.5 بليون دولار خلال يناير حتى أكتوبر من العام الماضي؛ بزيادة تبلغ الضعف مقارنة مع العام الذي سبقه ، فيما يبلغ عدد أفراد الجالية الكورية المقيمين في الشرق الأوسط حوالي 25 ألف شخص.

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