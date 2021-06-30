«تعليم القاهرة» تحتفل بذكرى ثورة 30 يونيو في متحف القوات الجوية

نظمت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، زيارة إلى متحف القوات الجوية بالتعاون مع إدارة النزهة التعليمية، وشارك طلاب المرحلتين الثانوية والإعدادية بمدرسة يوسف السباعي الرسمية بنات التابعة لإدارة النزهة التعليمية، وبعض طلبة الوايلي التعليمية تحت إشراف فريق العلاقات العامة والإعلام.

وأشار مدير المديرية الى أهمية الوعي وتنمية الولاء والانتماء للوطن وأهمية تعريف الطلاب بدور الجيش المصري العظيم في مساندة الشعب والوقوف بجانبه في ثورة 30 يونيو العظيمة، ثورة شعب التي ساندها الجيش وعبرت عن تاريخ مصر المستقبل وسطره الشعب والجيش.

وأشار عطية في بيان له إلى أن ثورة يونيو ستبقى ذكرى محفورة فى ذاكرة المصريين والتي استعادوا فيها دولتهم بعد عام كامل، وفى مثل هذا اليوم سطر الشعب المصرى ملحمة وطنية جديدة فى تاريخ هذا الوطن.، يوم أن ثار على جماعة إرهابية أرادت أن تخطف البلد وتطمس هويته وتنزع عنه عروبته لصالح قوى إقليمية ودولية كانت تسعى لإسقاط مصر إلا أن يقظة الشعب وجيشه العظيم أفسدت هذا المخطط وأوقفت تلك المؤامرات.

وتابع وكيل تعليم القاهرة أن 30 يونيو اقتلعت الشر وزرعت الخير، وجمعت الشعب المصري تحت راية واحدة وجعلت الجميع يشعر بأنهم شركاء في وطن واحد يعملون جميعا من أجل تحقيق المصلحة العليا للبلاد.

وتقدم مدير المديرية بخالص الشكر والتقدير للقائمين علي إدارة المتحف والقوات المسلحة على حسن تعاونهم وإتاحة الفرصة للطلاب للمشاركة وزيارة المتحف.

وتفقد الطلاب أرجاء المتحف، وشاهدوا قاعة الشهداء التي تضم أسماء وصور الأبطال الذين قدموا، أرواحهم فداء للوطن، وزاروا قاعة للصور النادرة التي توثق مشاركة القوات الجوية فى الحروب المختلفة بداية من الحرب العالمية الأولى والثانية وتشكيل السلاح الجوى عام 1952 ، ثم تحويله إلى القوات الجوية عام 1953 وحتى الآن .

كما شاهدوا مختلف الطائرات بالساحات المكشوفة للمتحف وكان بصحبتهم مرشد لكل مكان يحكي قصة وتاريخ واستمعوا لقص تاريخ ميلاد الطائرة القاهرة 300 التى تعبر عن الإرادة المصرية.





وتجولوا بالقاعة المغلقة، وبها ركنا يوضح التطور التاريخى للواء القوات الجوية خلال العصور المختلفة وتاريخ الأوسمة و الطوابع الجوية المختلفة، والجرائد التاريخية التي توثق أحداث المعارك وخريطة مصر الحرة التي تزين الجدار، ثم دخل الطلاب قاعة محاكاة الطائرة وجلسوا بالمقاعد وكأنهم في طائرة حقيقية.



ويبرز متحف القوات الجوية المصرية تجسيدا تاريخيا للتطور الذي تم داخل منظومة تسليح نسور الجو المصرية.، وإظهار الدور الذى قامت به القوات الجوية خلال مشاركتها فى الحروب والمعارك المختلفة.



وفى نهاية الجولة تم التقاط الصور التذكارية، بحضور مديرة المدرسة وفريق العمل من المدارس والإدارة والمديرية .