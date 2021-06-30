«الأزهري» ناعيا عبدالفتاح بركة عضو هيئة كبار العلماء: قضى عمره في خدمة العلم وطلابه

نعى الدكتور أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، أحد علماء الأزهر الشريف - الدكتور عبد الفتاح بركة عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، الذي وافته المنية اليوم عن عمر 89 عامًا.

وقال الأزهري في بيان له : أتقدم بخالص العزاء والمواساة إلى أسرة العالم الجليل الدكتور عبد الفتاح بركة الذي قضى عمره في خدمة العلم وطلابه، ورحل تاركاً العديد من المؤلفات العلمية الثرية، وكذلك قدم خدمات جليلة للإسلام والمسلمين فكان من العلماء الكبار الذين يحتذى بهم في الدعوة إلى الله ورفع راية الإسلام عالية خفاقة فخدم المنهج الدعوي خدمة جليلة وساعد طلاب العلم في التعرف على المنهج الإسلامي الصحيح.

وأشار الأزهري إلى دور الفقيد في خدمة الإسلام والمسلمين والدعوة المحمدية في مشارق الأرض ومغاربها، وتميزه رحمه الله بكمال التواضع والأدب والعطاء، داعيا الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته ويتقبله في الصالحين.



الدكتور عبدالفتاح بركة من علماء الأزهر الكبار الذين خدموا الدعوة الإسلامية خدمة جليلة ونشروا الإسلام عبر مئات المؤلفات والكتيبات، وولد الدكتور عبد الفتاح عبدالله طه محمد بركة، بمدينة فارسكور محافظة دمياط، في 10 من شهر رمضان سنة 1350 هجرية 9 من يناير سنة 1932م.

وتخرج عبد الفتاح بركة، من الابتدائية من معهد دمياط الابتدائى سنة 1947م ، وحصل على الثانوية من معهد القاهرة الثانوى سنة 1952م، كما حصل على الشهادة العالية من كلية اصول الدين سنة 1956م وتخصص التدريس من كلية اللغة العربية سنة 1957م، وتمهيدية الدراسات العليا ــ قسم العقيدة و الفلسفة (ماجستير).

كما حصل على العالمية (الدكتوراه) قسم العقيدة والفلسفة ــ كلية أصول الدين سنة 1970م . وموضوع الرسالة: الحكيم الترمذي ونظريته فى الولاية.