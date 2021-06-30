التفاصيل الكاملة.. تنسيق الجامعات الخاصة 2021 والمصروفات الدراسية

يبحث العديد من الطلاب عن تنسيق الجامعات الخاصة 2021 وذلك قبل أيام من بدء امتحانات الثانوية العامة وقد بدأت الجامعات الخاصة بفتح باب التقديم وسحب الملفات لطلاب الثانوية العامة للعام الدراسي الجديد 2021/2022، كما أعلن المجلس الأعلى للجامعات إلغاء العمل بالتنسيق الورقي في الجامعات الخاصة وبدء العمل بالتنسيق الإلكتروني مثل الجامعات الحكومية.

تنسيق الجامعات الخاصة 2021 والمصروفات الدراسية



وينقسم تنسيق الجامعات الخاصة 2021 إلى عدة مراحل هي كالآتي:

- إنشاء حساب لكل جامعة على موقع تنسيق الجامعات الخاصة 2021 .

- تسجل كل جامعة إلكترونياً بعد اطلاعها على كلمة المرور الكليات والتخصصات والطلاب الذين اجتازوا اختبارات القبول على مسؤوليتها وذلك بنظام Pdf حتى لا يتلاعب أحد فى هذه القوائم.

- بعد ظهور نتيجة الثانوية العامة وتحديد الحد الأدنى للقبول بالكليات المختلفة يسمح للطلاب الناجحين فى عام القبول وما قبله فقط بتسجيل رغباتهم إلكترونيا وذلك بحد أقصى 25 رغبة والطالب مسئول عن بياناته التى يقوم بتسجيلها على نموذج القبول وبالأخص البريد الإلكترونى الخاص به.

- يسمح للطالب بتغيير رغباته حتى 3 أيام من بدء أعمال القبول وبعدها سوف يرفض النظام تلقائيا إجراء أى تغييرات فى الرغبات.

- يتم إعلان الطلاب بترشيحاتهم على الكليات المختلفة على موقع تنسيق الجامعات الخاصة.

- يتم غلق الموقع وتوزيع الطلاب المتقدمين على كليات الجامعات الخاصة.

- تقوم الجامعات بسحب ملفات الترشيحات للكليات المختلفة وإعلان أسماء الطلاب المقبولين بكل كلية لكل جامعة.

تنسيق الجامعات الخاصة 2021 والمصروفات الدراسية

وكان قد أعلن المجلس الأعلى للجامعات نظام القبول بالجامعات الخاصة:

وأعلن المجلس الأعلي للجامعات الخاصة، نظام القبول الإلكترونى للفصل الدراسى الأول للعام الجامعى 2021/2022، والذى من المقرر أن يكون القبول فيه على أربع مراحل، هى:



- (الأولى) بعد نهاية المرحلة الأولى من التنسيق الحكومى ويتقدم لها طلاب الثانوية العامة والأزهرية والدبلومات والثانوية السعودية والكويتية وباقى الشهادات العربية، وكذلك الثانوية الأمريكية والإنجليزية،.



- (الثانية) بعد انتهاء المرحلة الأولى وتوزيع الطلاب وسداد المصروفات يتم حصر الأماكن الشاغرة ويتم الإعلان عنها ويفتح الباب للتقدم لها.

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- (الثالثة) قبل بداية الفصل الدراسى الثانى وذلك على إجمالى الأماكن الشاغرة بكل الجامعات ولكل الشهادات مصرية أو عربية أو أجنبية.

- (الرابعة) قبول عن طريق الجامعات على أى أماكن شاغرة وفقاً للقواعد المقررة.



كما يكون النقل بين الجامعات بعد مرور العام الأول، ويكون النقل لكلية مناظرة بعد عمل الأكاديمية، ولابد أن تستمر دراسة الطلاب المنقولين بالكليات الجديدة 50% أو أكثر من سنوات الدراسة، ولا تقبل الجامعة طلاب منقولون إلا فى حدود 10% من الأعداد المقررة لكل كلية كل عام.