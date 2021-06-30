الأربعاء 30 يونيو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

التفاصيل الكاملة.. تنسيق الجامعات الخاصة 2021 والمصروفات الدراسية

طلاب الجامعات
طلاب الجامعات

يبحث العديد من الطلاب عن تنسيق الجامعات الخاصة 2021 وذلك قبل أيام من بدء امتحانات الثانوية العامة وقد بدأت الجامعات الخاصة بفتح باب التقديم وسحب الملفات لطلاب الثانوية العامة للعام الدراسي الجديد 2021/2022، كما أعلن المجلس الأعلى للجامعات إلغاء العمل بالتنسيق الورقي في الجامعات الخاصة وبدء العمل بالتنسيق الإلكتروني مثل الجامعات الحكومية.

تنسيق الجامعات الخاصة 2021 والمصروفات الدراسية
 

وينقسم تنسيق الجامعات الخاصة 2021 إلى عدة مراحل هي كالآتي:

- إنشاء حساب لكل جامعة على موقع تنسيق الجامعات الخاصة 2021 .

- تسجل كل جامعة إلكترونياً بعد اطلاعها على كلمة المرور الكليات والتخصصات والطلاب الذين اجتازوا اختبارات القبول على مسؤوليتها وذلك بنظام Pdf حتى لا يتلاعب أحد فى هذه القوائم.

- بعد ظهور نتيجة الثانوية العامة وتحديد الحد الأدنى للقبول بالكليات المختلفة يسمح للطلاب الناجحين فى عام القبول وما قبله فقط بتسجيل رغباتهم إلكترونيا وذلك بحد أقصى 25 رغبة والطالب مسئول عن بياناته التى يقوم بتسجيلها على نموذج القبول وبالأخص البريد الإلكترونى الخاص به.

- يسمح للطالب بتغيير رغباته حتى 3 أيام من بدء أعمال القبول وبعدها سوف يرفض النظام تلقائيا إجراء أى تغييرات فى الرغبات.

- يتم إعلان الطلاب بترشيحاتهم على الكليات المختلفة على موقع تنسيق الجامعات الخاصة.

-  يتم غلق الموقع وتوزيع الطلاب المتقدمين على كليات الجامعات الخاصة.

- تقوم الجامعات بسحب ملفات الترشيحات للكليات المختلفة  وإعلان أسماء الطلاب المقبولين بكل كلية لكل جامعة.

 

تنسيق الجامعات الخاصة 2021 والمصروفات الدراسية

 

وكان قد أعلن المجلس الأعلى للجامعات نظام القبول بالجامعات الخاصة:
وأعلن المجلس الأعلي للجامعات الخاصة، نظام القبول الإلكترونى للفصل الدراسى الأول للعام الجامعى 2021/2022، والذى من المقرر أن يكون القبول فيه على أربع مراحل، هى:


- (الأولى) بعد نهاية المرحلة الأولى من التنسيق الحكومى ويتقدم لها طلاب الثانوية العامة والأزهرية والدبلومات والثانوية السعودية والكويتية وباقى الشهادات العربية، وكذلك الثانوية الأمريكية والإنجليزية،.


- (الثانية) بعد انتهاء المرحلة الأولى وتوزيع الطلاب وسداد المصروفات يتم حصر الأماكن الشاغرة ويتم الإعلان عنها ويفتح الباب للتقدم لها.

 

اقرأ ايضا

txt

تنسيق مدرسة البريد بعد الإعدادية 2021 - 2022

txt

تفاصيل تنسيق المدارس الفنية 2021 بالمحافظات.. قائمة المدارس البديلة للثانوية العامة


- (الثالثة) قبل بداية الفصل الدراسى الثانى وذلك على إجمالى الأماكن الشاغرة بكل الجامعات ولكل الشهادات مصرية أو عربية أو أجنبية.

 

- (الرابعة) قبول عن طريق الجامعات على أى أماكن شاغرة وفقاً للقواعد المقررة.


كما يكون النقل بين الجامعات بعد مرور العام الأول، ويكون النقل لكلية مناظرة بعد عمل الأكاديمية، ولابد أن تستمر دراسة الطلاب المنقولين بالكليات الجديدة 50% أو أكثر من سنوات الدراسة، ولا تقبل الجامعة طلاب منقولون إلا فى حدود 10% من الأعداد المقررة لكل كلية كل عام.

تنسيق الجامعات الخاصة 2021 الثانوية العامة المجلس الأعلى للجامعات الجامعات الخاصة نتيجه الثانويه العامه

رئيس التحرير

وائل لطفي

الحرب ضد الإرهاب والفساد تكفى وتزيد

الأكثر قراءة

6 جرائم.. مفاجآت جديدة في اتهام حسن راتب بالاتجار فى الآثار

نسبة الرطوبة 90.. موعد انكسار الموجة الحارة

«كاف» يلغي الأشواط الإضافية بنهائي دوري الأبطال

«الداخلية» تُحدد هوية المتحرش بطفلة داخل مكتبه فى أوسيم

«بجلباب أبيض وسبحة».. تفاصيل 4 ساعات قضاها حسن راتب فى غرفة التحقيقات

حسن راتب أمام النيابة: تعرفت على «نائب العفاريت» في جلسة ذِكر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.مينا بديع عبدالملك

فى ذكرى افتتاح الكاتدرائية المرقسية الكبرى بالعباسية

لواء.حمدى البطران

تاريخ لن ننساه (6)

جمال-أسعد

الضمير ومكوناته

د. القس صفوت البياضى

في اللسان حياة أو موت

جلال حمام

مصر 30 يونيو.. دور إقليمي كان مفقودا

إبراهيم داود

أُم أنجلو

ماجد حبته

يوم استردّ المصريون وطنهم

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

عن ثورة يونيو.. التاريخ يقول!

صور

الانتهاء من إنتاج أول 300 ألف جرعة من لقاح "سينوفاك - فاكسيرا"

الكاظمي يودع الرئيس السيسى وعاهل الأردن فى ختام القمة الثلاثية ببغداد (صور)

تهشم سيارتين جراء انهيار شرفة عقار غرب الإسكندرية (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

توتر في فيينا: كيف ترى إسرائيل مباحثات الاتفاق النووي الإيراني؟

وزيرا خارجية الإمارات وإسرائيل يوقعان على اتفاقية تعاون اقتصادى وتجارى

90 مستوطنا يقتحمون المسجد الأقصى عبر باب المغاربة