الأربعاء 30 يونيو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

في مزاد تجاوز التوقعات.. بيع سيارة الأميرة ديانا بـ52 ألف جنيه إسترليني

سيارة الأميرة ديانا
سيارة الأميرة ديانا

بيعت سيارة فورد إسكورت التي كانت مملوكة لديانا أميرة ويلز في مزاد علني لمتحف في أمريكا الجنوبية مقابل 52 ألف و640 جنيه إسترليني.


وأكدت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن ديانا حصلت على السيارة الفضية 1.6L Ghia saloon من قبل الأمير تشارلز كهدية خطوبة في مايو 1981 ، قبل شهرين من زواجهما في يوليو 1981.


غالبًا ما كانت تقودها لمشاهدة تشارلز وهو يلعب لعبة البولو ، ويتميز غطاء محرك السيارة بضفدع فضي - نسخة من التميمة الأصلية التي حصلت عليها الأميرة الراحلة من شقيقتها سارة والتي احتفظت بها ديانا عندما باعت السيارة.
وتوقفت الأميرة عن استخدام السيارة بعد فترة وجيزة من ولادة الأمير ويليام عام 1982 ، ثم اشتراها تاجر تحف مقابل 6000 جنيه إسترليني.


وكانت مملوكة للمعجبة الملكية تينا كيركباتريك منذ حوالي عام 2000 ، والتي قادتها باعتدال دون الكشف عن تاريخها لأصدقائها.


وتم بيع السيارة يوم الثلاثاء في مزاد على الإنترنت من قبل Reeman Dansie ، من كولشيستر ، إسيكس ، إلى مزايد عبر الهاتف مقابل 52،640 جنيهًا إسترلينيًا ، بما في ذلك ضريبة القيمة المضافة وأقساط المشتري.


وبدا المزاد بسعر 47000 جنيه إسترليني ، متجاوزًا تقديرات ما قبل المزاد من 30 ألف جنيه إسترليني إلى 40 ألف جنيه إسترليني.

 

وقال لويس رابيت ، من مزادات ريمان دانسي في كولشيستر ، إسيكس ، إن العرض الفائز جاء من متحف في أمريكا الجنوبية وسيتم شحن السيارة هناك.


وقال "الاهتمام كان كبيرا قبل المزاد".


يعد بيع السيارة إلى مشتر من أمريكا الجنوبية دليلاً على مستوى الاهتمام العالمي للسيارة.


وتابع "إنها أيضًا شهادة على شعبية ديانا في العالم وإرثها الدائم".

 

لا تزال السيارة تحمل تسجيلها الأصلي ، WEV 297W ، بالإضافة إلى الطلاء الأصلي والمفروشات ، ولديها 83000 ميل على مدار الساعة.

سيارة مزاد الاميرة ديانا تشارلز أمريكا الجنوبية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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