تزامنًا مع افتتاح معرض الكتاب.. «البحوث الإسلامية» يطلق حملة «اقرأ وارتقِ»

أعلن مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، عن إطلاق حملة توعوية بعنوان "اقرأ وارتق"، بمناسبة بدء فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 52، و تستمر فعالياتها لمدة أسبوعين، ويتم تنفيذها من خلال وعاظ وواعظات الأزهر الشريف في مختلف قرى ومدن ومحافظات الجمهورية، بالإضافة إلى نشر رسائل إلكترونية عبر وسائل التواصل الاجتماعي لدعوة الناس وتشجيعهم على القراءة وبيان أهميتها على الفرد والمجتمع.



وقال الدكتور نظير عيّاد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، إن الحملة تأتي في إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، واهتمامه بتوعية المواطنين بكل القضايا التي ترتبط بهم ارتباطًا مباشرًا، خاصة في هذه المرحلة المهمة التي تحتاج إلى بناء جيل جديد لديه وعي بكل ما يدور حوله وعلى درجة عالية من الثقافة والمعرفة، موضحًا أن المعرفة هي أساس الحياة، والقراءة هي شعاع النور الذي نرى به الطريق أمامنا بدون أي تشويش أو تضليل.

- الحملة تستهدف التركيز على بيان فضل القراءة والمعرفة



و أضاف "عيّاد" أن الحملة تستهدف التركيز على بيان فضل القراءة والمعرفة، من خلال حثّ القرآن الكريم والسنة النبوية عليها، وضرب الأمثلة على ذلك، بالإضافة إلى بيان تاريخ الأمة الإسلامية المشرف في القراءة والعلم والاطلاع، ودور القراءة في تغذية العقول وإمدادها بالمعرفة، التي تمكّنها من التعامل مع القضايا المتنوعة بإرادة حرة دون تبعية مباشرة.



و أوضح الأمين العام أن الحملة توضح للناس دور القراءة والعلم في بناء الحضارة الإسلامية، وأنه في هذا التوقيت كانت المكتبات الإسلامية من أعظم مكتبات العالم، بل أعظمها على الإطلاق ولقرون طويلة مثل: مكتبات بغداد، وقرطبة، وإشبيلية، وغرناطة، والقاهرة، ودمشق، ولها تاريخ طويل جداً من الثقافة والحضارة والعلم.