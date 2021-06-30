وزير الأوقاف في افتتاح معرض الكتاب: الرئيس مهتم ببناء الإنسان والعمران معًا (صور)

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، مهتم ببناء الإنسان والعمران معًا ، وذلك عقب افتتاح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لمعرض الكتاب الدولي في دورته الثانية والخمسين

وأكد وزير الأوقاف في تصريحه، أن إقامة المعرض في هذا التوقيت مؤشر لعناية الدولة بالثقافة ، وأن زيارة رئيس مجلس الوزراء لجناح المجلس الأعلى للشئون الإسلامية شرف لنا ، ودليل عناية الدولة بنشر الفكر المستنير.

- مجموعة متميزة من الكتب في مواجهة التطرف

وأشار وزير الأوقاف إلى أن جناح المجلس الأعلى للشئون الإسلامية يقدم هذا العام باقة شديدة التميز في مواجهة التطرف ، حيث بلغت إصدارات وزارة الأوقاف والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية الجديدة المعروضة خلال العام الحالي 2020/ 2021، 17 إصدارًا جديدًا ، في حين بلغت الإصدارات المترجمة 7 إصدارات جديدة مترجمة إلى 12 لغة أجنبية مختلفة ، فضلا عن مئات العناوين المتنوعة فكريا وثقافيا ولا سيما ما يتصل بنشر الفكر الوسطي المستنير وتصحيح المفاهيم الخاطئة ، وبأسعار لا تُنَافَس وتخفيضات كبيرة ، وذلك بجناح المجلس بصالة (4) (B34).

كان المجلس الأعلى للشئون الإسلامية التابع لوزارة الأوقاف، قد أعلن عن عدد من المفاجآت لزوار جناحه بالمعرض الدولي للكتاب الثاني والخمسين بالقاهرة بصالة4) (B34)، وهي:

أولاً: موسوعة الخطب العصرية تسعة أجزاء (فقط 120 جنيه ) .

ثانيًا: خصم 25% على جميع المطبوعات والإصدارات .

ثالثًا: خصم 20% على المنتخب في تفسير القرآن الكريم عربي ولغات.

رابعا: خصم 20% على الموسوعات المختلفة .

خامسا : خصم 50% على جميع الإصدارات الإلكترونية .

إضافة إلى الهدايا التالية :

• صرفCD أو DVD لكل من يشتري بــ 50 جنيهًا فأكثر كهدية واحدة لكل مشترٍ.

• صرف (3)CD أو DVD لكل من يشتري بــ 100 جنيه فأكثر كهدية واحدة لكل مشترٍ.

• مجلات مجانية لجميع المشترين لحين نفاذ الكمية.

مدبولي وشيخ الأزهر

مدبولي وشيخ الأزهر وإيناس

مدبولي وشيخ الأزهر