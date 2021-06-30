«تعليم مطروح» ينظم احتفالية بمناسبة بالذكرى الثامنة لثورة 30 يونيو

نظمت مديرية التربية والتعليم بمحافظة مطروح، اليوم الأربعاء، احتفالاً بمناسبة الذكرى الثامنة لثورة 30 يونيه ، شارك فيها عاطف سلامة، وكيل تعليم مطروح، والدكتور محمود قاسم وكيل المديرية ، وإسماعيل جاتو مدير عام التعليم العام ومنى ناصف مدير عام الشئون التنفيذية، ولفيف من موجهي عموم المواد الدراسية ومديري الإدارات الداخلية ومديري المدارس.



- إلقاء شهري وأغاني وطنية



وتباري براعم رياض الأطفال والطلاب في الإلقاء الشعري وتقديم الأغاني الوطنية المعبرة عن حب الوطن والتهنئة بثورة الثلاثين من يونيو الخالدة والموضحة للإنجازات الغير مسبوقة لفخامة الرئيس السيسي حاملين أعلام مصر ولافتات وطنية تعكس ما يشعر به أبناء تلك المحافظة من انتماء و حب لوطنهم .

وكان وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، قد قدم التهنئة إلي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ودولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء خالد شعيب محافظ مطروح، بمناسبة الذكري الثامنة لثورة 30 يونيو المجيدة.

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح في تهنئته، أن تلك الثورة تجلت فيها عظمة الانسان المصري الأصيل وقدرته الكبيرة علي مواجهة جبروت الظلم والطغيان وعودة مصرنا الغالية للمسار الصحيح بفضل الأبطال الشجعان رجال القوات المسلحة لكي يبقي الوطن الغالي دوما ملكا للمصريين وليس حكرا علي أفراد أو جماعات أو غير ذلك من المسميات .

وأشاد "سلامة" بالإنجازات التي حدثت خلال الثماني سنوات الماضية والتي يراها الجميع على أرض الواقع ولا ينكرها الا أصحاب القلوب السوداء، مؤكداً أن التاريخ سيقف كثيراً أمام ثورة 30 يونيو وأمجاد الشعب المصري تلك التي لم يحدث مثلها من قبل فى العالم وبتلك الأعداد الضخمة التي توحدت كلمتها وصوتها وإرادتها على رأى واحد ، وهو استعادة الدولة المصرية وتصحيح المسار واختيار قيادة سياسية وطنية قادرة على تلبية رغبات المصريين وتحقيق طموحاتهم .

IMG-20210630-WA0021

IMG-20210630-WA0023

IMG-20210630-WA0022