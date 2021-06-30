الأربعاء 30 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

تقارير عالمية: استمرار ارتفاع أسعار النفط لأعلى مستوياتها

النفط
النفط

واصلت أسعار النفط ارتفاعها، وفقا لتقارير عالمية حيث صعدت للأسبوع الخامس على التوالي، مسجلة بذلك أطول سلسلة ارتفاعات لها منذ ديسمبر، ووصلت بذلك إلى أعلى مستوى لها في عامين وسط اتساع قوي في الصناعة العالمية ونقل البضائع، ومع ورود تقارير البيانات القادمة من الولايات المتحدة الأمريكية والصين. أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية (EIA) انخفاضًا في مخزون النفط الخام للأسبوع الخامس على التوالي، حيث انخفض مخزون النفط الخام الأمريكي بمقدار 7.6 مليون برميل الأسبوع الماضي ليصل إلى 459.1 مليون برميل. إضافة الي ذلك ، تراجعت مخزونات النفط الصينية إلى 934.8 مليون برميل اعتبارًا من 24 يونيو، وهو أدنى مستوى لها منذ أوائل فبراير. وتجدر الإشارة إلى أن أسعار النفط الخام تجاوزت 75 دولارًا، وهو المستوى الذي شوهد آخر مرة في أكتوبر 2018

و استمر تسلط الأضواء خلال الأسبوع على البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، حيث تفاعل المستثمرون مع نتائج اجتماع اللجنة الفيدرالية وتصريحات عدد من مسؤولي البنك. تعرضت سندات الخزانة الأمريكية لخسائر على مستوى جميع الآجال، بينما حققت مؤشرات الأسهم العالمية مكاسب هذا الأسبوع، وانخفض معدل تقلب الأسواق إلى مستويات ما قبل تفشي جائحة فيروس كورونا نتيجة هدوء مخاوف الأسواق من شبح تشديد الاحتياطي الفيدرالي لسياسته النقدية. وكان هذا الأسبوع مليئًا باجتماعات السياسة النقدية في الأسواق الناشئة مع اتجاه عدد من البنوك المركزية إلى تشديد سياستها النقدية.

و تعرضت سندات الخزانة قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل إلى خسائر، وتكبدت السندات ذات الآجال الأطول خسائر أكبر، وذلك بسبب تحذير بعض مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي من أن معدلات التضخم والتي جاءت أعلى مما كان متوقعًا قد تستمر لفترة طويلة.

الولايات المتحدة إيران أنخفاض مؤشر مستوياتة برميل

رئيس التحرير

وائل لطفي

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