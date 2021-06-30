الأربعاء 30 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

لجان تفتيش على صرافي التذاكر بـ «السكة الحديد»

لجنة تفتيش
لجنة تفتيش

قالت مصادر خاصة فى هيئة السكة الحديد، إن هناك لجان تفتيش مفاجئ على كافة محطات الوجهين البحري والقبلي، للتأكد من التزام كافة نظار المحطات، والتأكد من انضباط العمل داخل المحطات.

وأوضحت المصادر فى تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إن لجان التفتيش سوف تتابع تواجد صرافي التذاكر فى أماكنهم داخل المحطة وذلك منعا لما حدث من قبل وعدم تواجدهم مما نتج عنه تكدس المواطنين داخل شبابيك تذاكر أخرى الأمر الذي تسبب فى إزعاج المواطنين بشكل كبير.

وأشارت المصادر إلى أن هناك متابعة باستمرار لكافة الأمور التي تتسبب في إزعاج المواطنين وذلك لتحسين مستوى الخدمة المقدمة لجمهور الركاب.

وكان الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، شدد على قيادات السكة الحديد، بضرورة وضع الحلول المناسبة لتأخيرات القطارات، وتقليل فترات التأخيرات لأقل حد ممكن، وضرورة الحرص على انتظام جداول التشغيل بجميع الخطوط، والمحافظة على نظافة المحطات والقطارات على مدار 24 ساعة.

ووجه الوزير بعدم خروج أي قطار من الورش إلا بعد التأكد التام من الحالة الفنية له، وانتشار كل القيادات بمواقع التشغيل، وإجراء وتشكيل لجان مفاجئة لمتابعة مستوى الخدمة بجميع خطوط السكك الحديدية، مشيراً إلى أن الفترة القادمة ستشهد عدد كبير من الجولات المفاجئة لكافة قطاعات السكة الحديد لمتابعة انتظام العمل على مدار 24 ساعة.

كما التقى وزير النقل خلال جولته بعدد من الركاب واستمع إلى مقترحاتهم واستفساراتهم وطلباتهم الخاصة بالخدمات المقدمة.

وأوضح الوزير أنه سيتم دراستها بدقة لتلبية كافة طلبات المواطنين بما لا يؤثر على جداول التشغيل.

جاء ذلك بعد أن فاجأ وزير النقل أمس العاملين بمحطة مصر للسكك الحديدية في تمام الساعة الثامنة صباحا، لمتابعة انضباط العمل بالمحطة، ومتابعة مستوى الخدمات المقدمة لجمهور الركاب وهي الجولة الثالثة لوزير النقل لمحطة مصر خلال أسبوع.

السكة الحديد صرافي التذاكر القطارات لجان تفتيش تقاعسهم

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وائل لطفي

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