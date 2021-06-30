انقطاع المياه عن بعض المناطق ببنى سويف 10 ساعات.. الجمعة

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي فى بنى سويف، اليوم الأربعاء، أنه تقررقطع المياه عن بعض المناطق والأماكن قرية العلالمة، المستشفى العسكري، الأمن المركزي.

وذلك يوم الجمعة المقبل من الساعة 1 ظهراً حتى 10 مساء، لإجراء أعمال تعقيم وتطهير لمحطة مياه العلالمة بشرق النيل مركز بني سويف.

وفى سياق منفصل تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، سير العمل في خطة القوافل الطبية التي تنفذها إدارة القوافل العلاجية بمديرية الصحة بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني،والتي تستهدف إيصال ودعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا، ضمن الجهود التي تنفذها الحكومة فى إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتقديم الرعاية الصحية وتوفير سبل العيش الكريم للفئات الأولى بالرعاية.

وتبين من التقرير، الذي عرضه الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة في هذا الجانب، أنه تم تنظيم قافلة طبية "أمس "بعزبة أحمد طاهر مركز الفشن بالتعاون مع مؤسسة راعي مصر للتنمية،وبالتنسيق مع الوحدة المحلية،وتمت مراعاة كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية ضمن خطة الدولة الشاملة لمجابهة انتشار العدوى بفيروس كورونا،حيث تم تعقيم موقع القافلة ومحيطها قبل وأثناء وبعد القافلة، علاوة على توزيع كمامات على العاملين والمستهدفين في القافلة،مع التزام فرق العمل والفرق الطبية بتطبيق التدابير الوقائية والإجراءات الصحية

تمكنت القافلة من الكشف على 250 مواطناً وتوزيع بعض الأدوية بالمجان،حيث ضمت القافلة عدداً من التخصصات الطبية والتي شملت(28 أطفال، 32 باطنة، 126رمد، 64عظام)، وتوفير 48 نظارة طبية.

كما تلقى الدكتورمحمد هاني غنيم محافظ بني سويف تقريراً من مديرية الطب البيطري،بشأن سير العمل في الحملة القومية للتحصين ضد أمراض الجلد العقدي وجدرى الضأن،والتي يتم تنفيذها،طبقا لخطة الهيئة العامة للخدمات البيطرية لإجراء التحصين بالوحدات والإدارات البيطرية بكافة مراكز ومدن المحافظة.