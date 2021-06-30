تحرك برلماني بشأن تعثر شركات الأسمدة.. ومطالب بتأجيل الاقساط 6 أشهر

تقدم النائب هشام الجاهل، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة بشأن ما تتعرض بعض الشركات المتخصصة فى نشاط الأسمدة فى مصر لتعثر فى سداد الأقساط المستحقة عليها نتاج جائحة كورونا وما فرضته على الظروف الاقتصادية.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن ما تواجهه هذه الشركات أزمة تعثر نتيجة الشيكات المرتدة، الناتجة عن ظروف السوق وتوقف حركة التصدير بسبب أزمة كورونا، وما ترتب على ذلك من ضعف التدفقات النقدية لدى هذه الشركات التى تعتمد على حصيلة الشيكات فى سداد مستحقات البنوك.

وأكمل هشام الجاهل: "رغم أننا ندعم السياسة النقدية التى اتبعها البنك المركزى المصرى فى مواجهة تداعيات أزمة كورونا، وما انعكس بشكل إيجابى على نمو الناتج القومى ومؤشرات المؤسسات الدولية اتجاه الاقتصاد المصرى، الا ان الامر يحتاج الى المزيد من الدعم والتسهيلات".

وطالب عضو مجلس النواب، بتأجيل الأقساط المستحقة على شركات الأسمدة المتعثرة فى مصر لمدة 6 شهور، نظرا لتعثرها نتاج جائحة كورونا وما فرضته على الظروف الاقتصادية.

وكان قد هنأ النائب هشام الجاهل، عضو مجلس النواب، الشعب المصرى وقواتنا المسلحة، والرئيس عبد الفتاح السيسي، قائدنا العظيم، بمناسبة ثورة يونيو العظيمة ودورها فى استعادة مصر من منحدر الجماعة والعودة إلى مسار التنمية والتقدم، وما أحدثته الثورة من تغيير جذري لكل قطاعات الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ووجه النائب هشام الجاهل التحية للقائد العظيم الذي أخذ بيد مصر و حلق بها بعيدا عن مستنقع كادت أن تغرق فيه حتي أصبحت مصر من جديد في مصاف الدول الكبرى.

كما وجه التحية للقوات المسلحة الباسلة التى لبت رغبات الشعب المصرى وسطرت ملحمة تاريخية لابد أن تعرفا الأجيال القادمة.