الأربعاء 30 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

تقارير ومتابعات

هشتاج «الجمهورية الجديدة» يتصدر «تويتر».. ومغردون: وضع يليق بمصر ومكانتها

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

تصدر هاشتاج "الجمهورية الجديدة" تريند "تويتر"، وذلك بمناسبة الذكري الثامنة لثورة ٣٠ يونيو.

قالت فتاة تدعى إيمان:"انطلاق أعمال تنفيذ منظومة إدارة المخلفات الذكية في أحياء العاصمة الإدارية الجديدة الله علي الجمال والتحضر".

بينما قال حساب أخر مشيدًا بالقرارات الجديدة التي أطلقت:"إية الجمال ده... توجيه رئاسي بدراسة منع دخول المنتجات والبضائع الصينية رديئة الجودة إلى البلاد".

بينما قال حساب آخر على "تويتر"  مشيدا بالجمهورية الجديدة:" تم الإعلان عن تأسيس شركة ليبية مصرية مشتركة لتفعيل مشروع التحول الرقمي في ليبيا وإنشاء مدن ذكية في طرابلس وبني غازي ومركز بيانات بليبيا، وإنشاء مصنع لكابلات الألياف الضوئية باستثمارات ليبية مصرية.. جمهورية جديدة".

وفيما عبر مغرد آخر عن سعادته قائلا:"تشهد مصر نهضة عمرانية متسارعة، وهي ليست مجرد أبنية ضخمة ولكنها أساس ⁧‫#الجمهورية_الجديدة‬⁩ التي تم تخطيطها وتنفيذها بأحدث تكنولوجيا في العالم لمستقبل أفضل يليق بحضارة المصريين ومكانتهم".

وقال مغرد:"عاصمتنا الإدارية الجديدة  ‏في خمس سنوات فقط من الفضاء تحولت من صحراء جرداء لم يسكنها بشر من قبل إلي واحدة من أفخم مدن العالم ".
وكان قد أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، عن مشروعات قومية ضخمة سيتم تنفيذها، تزامنا مع ميلاد الدولة المصرية الحديثة، المتمثلة في الجمهورية الجديدة، التي تتطلب تضافر الجهود بما يُسهم في تنفيذ هذه المشروعات بأعلى مستوى من الكفاءة والجودة.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء في تصريحات صحفية له:" لعل من أهم وأبرز هذه المشروعات القومية الكبرى، التي سيكون لها صدى إيجابي واسع على تغيير حياة المصريين في مختلف محافظات الجمهورية، المشروع القومي لتطوير الريف المصري ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة».

هاشتاج الجمهورية الجديدة
هاشتاج الجمهورية الجديدة
هاشتاج الجمهورية الجديدة
هاشتاج الجمهورية الجديدة
هاشتاج الجمهورية الجديدة
هاشتاج الجمهورية الجديدة
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